Čudesna panorama (video)

Žanr: drama

Trajanje: 101 min

Glavne uloge:

Xim Beluši (Jim Belushi), Juno Temple, Xastin Timberlejk (Justin Timberlake), Kejt Vinslet (Kate Winslet)

Scenario:

Vudi Alen (Woody Allen)

Režija:

Vudi Alen (Woody Allen)

SINOPSIS

Film prati četiri karaktera čiji se životi prepliću u zabavnom parku na Koni Ajlendu pedesetih godina prošlog veka. Oporavljajući se posle emotivnog sloma zbog nedavnog razvoda, Džini pronalazi utehu u braku sa još jednom izgubljenom dušom, Hamptijem, koji pati zbog gubitka supruge i problema sa ćerkom Kerolajn koja je pobegla od kuće kako bi se udala za lokalnog gangstera. Iako Džini pronalazi sa njim sigurnost, očajna je zbog napuštanja snova o velikoj glumačkoj karijeri. Jedne noći ona sreće Mikija, spasioca na plaži koji sanja da postane pisac, i među njima se rađa ljubav. Romansu će poremetiti iznenadan dolazak Kerolajn.

O FILMU

„Čudesna panorama“, film Vudija Alena, sa Kejt Vinslet, Džastinom Timberlejkom, Džimom Belušijem i Džuno Templ u glavnim ulogama, premijerno je prikazan na filmskoj reviji Sinemafest 2017. godine.

Kao i mnogi filmovi Vudija Alena, „Čudesna panorama“ bavi se ljubavlju i izdajom. „Bilo da čitate grčku dramu, Stendala, Tolstoja ili Dikensa, ljubavne veze su uvek prisutne, jer izazivaju mnogo muka i sukoba. One dovode do vrlo kompleksnih, dubokih, intenzivnih, zbunjujućih i dramatičnih osećanja i situacija. Naročito su me uvek privlačili problemi koje imaju žene. Tokom vekova, muškarci su bili mnogo manje spremni da pokažu patnju. Žene su oduvek bile otvorenije u svojim emocijama. Najčešće sam radio komedije, ali kada god mogu, okrećem se dramatičnoj priči i često ženama u kritičnim situacijama“, kaže čuveni sineasta.

Govoreći o Džini, Kejt Vinslet naglašava da je prepoznala priliku za portretisanje izuzetno zanimljivog karaktera napominjući „da je bila velika odgovornost predstaviti tako složenu osobu, izbegavajući kliše, trudeći se da ona ne postane karikatura, već lik utemeljen u stvarnosti“. Za ulogu Mikija, Vudi Alen je izabrao Džastina Timberlejka, videvši ga u stilu starinske holivudske zvezde. „Da su ovo 1930-te, 40-te ili 50-te, on bi bio rame uz rame sa Geblom i Bogartom“, kaže on. „To bi bio njegov milje. On zapali ekran svaki put kada okrenete kameru ka njemu. Prvoklasan je glumac i njemu se apsolutno veruje kao spasiocu i kradljivcu ženskih srca“, dodaje Alen.

Džima Belušija je čuveni scenarista i reditelj primetio još polovinom osamdesetih godina i pomislio kako bi ga jednog dana mogao pozvati. „Trideset godina kasnije sedeo sam i razmišljao ko bi bio savršen za Hamptija i zamolio sam Belušija da dođe. Posle pet minuta znao sam da će napraviti predivnog Hamptija. Mislim da će iznenaditi mnoge ljude sa ovom ulogom. On je sjajan glumac, sa tako puno emocija, realnosti i osećanja“, kaže on. Za ulogu Kerolajn, Alen je na kastingu izabrao mladu britansku glumicu Džuno Templ. „Ona je dirljiva i imala je sve elemente lika. Bila je lepa, ali nema glamuroznu holivudsku lepotu poput Merlin Monro kojoj nikada ne biste verovali da bi imala problema na Koni Ajlendu ili na bilo kom drugom mestu“, kaže reditelj.

Film je dobio naziv po točku u zabavnom parku na Koni Ajlendu, ali ima i metaforično značenje. „Isto ponašanje nastavlja da se ponavlja za sve karaktere“, kaže Beluši. „Koliko god Hampti i Džini žele da se promene, oni nastavljaju da prolaze kroz iste obrasce. To je začarani krug njihovih života iz koga ne mogu da izađu.“ Alen dodaje: „Verovatno je tačno da se može izvući neki simbol za život u bilo kom zabavnom parku. Ili ste na točku koji neprestano kruži i život postane besmislen ili se vozite na vrtešci pokušavajući da uhvatite mesingani prsten koji zapravo nikada nećete uhvatiti ili ste na rolerkosteru. Pogled može biti predivan sa panorame, ali se, zapravo, ne ide nikuda. Postoji doza romantike u tome, ali i element beskorisnosti.“

Premijera: Sinemafest 2017. godine