Deda Mraz na zameni (video)

Žanr: komedija, porodični

Zemlja porekla: Norveška

Trajanje: 70 min

Glavne uloge:

Thor Michael Aamodt, Anders Baasmo Christiansen, Ann Carnarius Elseth

Scenario:

John Kare Raake

Režija:

Terje Rangnes

SINOPSIS

Jedne božićne noći, gospodin Andersen zamalo da upropasti Božić ženi i deci zbog nespretnog ponašanja. On obećava da će se ove godine odreći uloge Deda Mraza, kako bi uživao sa porodicom i sačuvao deo božićnog duha. Sledećeg jutra, Andersen odlučuje da ipak ne želi da se odrekne svog sna da im pruži savršeni Božić, ali u trenutku nepažnje on se oklizne i padne niz liticu zajedno sa svim poklonima. Nakon dugog „putovanja“ kroz šume, sudari se sa jednim starim čovekom za koga se ispostavi da je pravi Deda Mraz. Oni odlučuju da se zamene, tako što će stolar Andersen otići u posetu Deda Mrazovoj porodici, dok će Deda Mraz da poseti Andersenovu porodicu, i samim tim, oni spasavaju jedan drugom božićno veče.

O FILMU

„Deda Mraz na zameni“, čarobna božićna bajka sa primesama komedije, stiže pravo iz Norveške u domaće bioskope, i donosi priču o novogodišnjoj avanturi gospodina Andersena, koji pravi dogovor sa Deda Mrazom da spasi Božić. Film je zasnovan na čuvenom norveškom klasiku za decu iz 1959. „Christmas Eve at Santa’s“, pisca Alfa Projsena.

Režiju za film potpisuje Terje Rangnes, bivši norveški novinar koji je postao reditelj, zahvaljujući iskustvu koje je stekao uređujući dečije emisije na televiziji, nakon čega se oprobao u režiranju dečijih TV serija. Njegov rediteljski debi, kada je u pitanju igrani film, bio je „Just another day at the office“ iz 2010. godine. Pored niza uspešnih filmova koje je režirao, Rangnes je takođe pisao scenarije, i glumio u nekoliko TV serija, dugometražnih, i kratkometražnih filmova.

Oficijelni sajt: Snekker Andersen og Julenissen (2016)

Premijera: 11. januar 2018. godine