Džumandži: Dobrodošli u džunglu (video)

Žanr: akcioni, avantura, komedija

Trajanje: 119 min

Glavne uloge:

Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas

Scenario:

Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Chris McKenna, Chris Van Allsburg (knjiga „Jumanji“)

Režija:

Jake Kasdan

SINOPSIS

Priča o četvoro srednjoškolaca koji sasvim slučajno otkrivaju staru video igru za koju nikada ranije nisu čuli. U želji da saznaju o čemu se radi, pokreću konzolu i bivaju uvučeni u zabavan ali i opasan svet Džumandži avanture, ispunjen egzotičnom džunglom, teškim preprekama i odlukama, zabavnim negativcima, sjajnim vratolomijama i duhovitim opaskama. Međutim, da bi se vratili u stvarni svet moraće da nauče kako da sarađuju međusobno, ne samo da bi pobedili igru već i sebe i svoje strahove. Jer ako ne uspeju, ostaće zarobljeni unutar Džumandžija zauvek.

O FILMU

„Džumandži: Dobrodošli u džunglu“ je nezavisni nastavak kultnog hita iz 1995. godine u kome je glavnu ulogu tumačio Robin Vilijams. Glavne uloge, u ovoj novoj i neverovatnoj avanturi „Džumandži: Dobrodošli u džunglu“, ovoga puta tumače Dvejn Džonson, Džek Blek, Kevin Hart i Karen Džilijan.

Spensera, Betani, Entonija i Martu, četvoro srednjoškolaca koji pronalaze davno zaboravljenu video igru, tumače mladi glumci Aleks Vulf, Medison Ajsmen, Serdarijus Blejn i Morgan Tarner. Međutim, njihove heroje unutar Džumandžija tumače daleko poznatija imena: Dvejn Džonson zvani Rok je bioskopskoj publici najpoznatiji po ulozi Luka Hobsa, tajnog agenta u poslednja tri nastavka „Paklenih ulica“. Pored toga što je internacionalni akcioni heroj, Rok je poznat i kao veoma uspešan komičar, koji je svoj talenat pokazao u filmovima „Rezervni igrači“ (2010) sa Semjuelom L. Džeksonom, „Znojem do love“ (2013) sa Mark Valbergom i „Obaveštajci“ (2016) gde mu je partner bio Kevin Hart. Takođe je pozajmio svoj glas i otpevao nekoliko songova u Diznijevoj animiranoj avanturi „Vajana“ (2016).

Džek Blek je verovatno najpoznatiji kao glas šeprtljastog kung-fu pande Poa u animiranom serijalu „Kung-fu panda“ i kao predvodnik duhovitog muzičkog rok dua Tenejšs D. Imao je zapažene uloge u filmovima „High Fidelity“ (2000), istoimenoj ekranizaciji romana Nika Hornbija, kao i u Piter Džeksonovom rimejku „King Konga“ (2005), kao i duhovitoj fantaziji Mišela Gonrija „Budite ljubazni i premotajte“ iz 2008. godine. Iste godine, Blek je tumačio ulogu glumca koji tumači prekaljenog ratnog veterana u urnebesnoj komediji Bena Stilera „Tropska oluja“. Potom se povlači iz filma i igra sporedne likove u nizu TV serija ali i pozajmljuje svoj glas u animiranim filmovima i serijalima. „Džumandži: Povratak u džunglu“ je Blekov povratak na veliko platno.

Kevin Hart je svoju karijeru započeo kao stendap komičar da bi ubrzo počeo da dobija uloge u filmovima. Jedna od prvih uloga mu je bila u 3. i 4. delu čuvene „Mrak film“ franšize. Domaćoj publici je poznat po naslovima „Vožnja“ (2014) gde mu je partner bio Ajs Kjub, „Čeličenje“ (2015) sa Vil Ferelom i „Gospodar venčanja“ (2015). U 2016. godini Hart je svoj veoma prepoznatljivi glas pozajmio animiranom zecu, vođi pokreta za slobodu ljubimaca, u super-uspešnom animiranom filmu „Tajni život kućnih ljubimaca“.

Premijera: 28. decembar 2017. godine