Krcko Oraščić i četiri kraljevstva (video)

Originalni naslov: The Nutcracker and the four Realms

Početak prikazivanja filma: 06.12.2018

Dužina trajanja filma: 99 min

Država/Godina: USA/2018

Žanr: porodični, avantura, fantazija

Glumci: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen, Helen Mirren, Morgan Freeman

Režiser: Lasse Hallström

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Jedino što Klara želi je ključ, jedinstveni ključ koji može da otvori kutiju koja sadrži dragoceni poklon.

O filmu

Zlatna nit, koja joj je pokazana na godišnjoj zabavi njenog kuma, Droselmajera, odvešće je u nepoznati i misteriozni paralelni svet. U tom svetu Klara upoznaje vojnika po imenu Filip, bandu miševa i regenta koji vladaju u tri kraljevstva: Zemlji pahuljica, Zemlji cveća i Zemlji slatkiša. Klara i Filip moraće da oslobode četvrto kraljevstvo, koje teroriše Majka Medenjak, da vrate Klarin ključ i da uspostave harmoniju.

