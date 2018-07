Mama mia! Idemo ponovo (video)

Originalni naslov: Mamma Mia! Here We Go Again

Početak prikazivanja filma: 19.07.2018

Dužina trajanja filma: 114 min

Država/Godina: USA, GBR/2018

Žanr: muzički, komedija

Glumci: Lily James, Christine Baranski, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan

Režiser: Ol Parker

Distributer: Taramount film d.o.o.

Sinopsis

Radnja filma nas vraća napred – nazad kroz vreme kako bismo videli na koji način su se gradili odnosi među likovima kakvi su danas.

O filmu

Deset godina posle filma Mama Mia! koji je zaradio više od 600 miliona dolara širom sveta, vraćamo se na čarobno grčko ostrvo Kalokeri i uz potpuno novu i originalnu muziku zasnovanu na pesmama popularne grupe ABBA. Uz glumačku ekipu iz prvog dela, koju je obogatila Lili Džejms (Pepeljuga, Vozač) u ulozi mlade Done.

Ulogu Done i ovoga puta tumačiće jedna od najboljih glumica ikada, dobitnica Oskara, Meril Strip, zajedno sa Džuli Valters kao Rozi i Kristin Baranski u ulozi Tanje. Amanda Sejfrid i Dominik Kuper i u nastavku su Sofi i Skaj, dok se Pirs Brosnan, Stelan Skarsgard i oskarovac Kolin Firt vraćaju ulogama potencijalnih Sofinih očeva, Sema, Bila i Herija. Radnja filma nas vraća napred – nazad kroz vreme kako bismo videli na koji način su se gradili odnosi među likovima kakvi su danas.

„Mama Mia! Idemo ponovo“ i ovoga puta produciraju Džudi Krajmer i Geri Gocman, dok je Krajmer takođe i jedan od tvoraca i producent svetski poznatog i uspešnog pozorišnog mjuzikla. Ol Parker (scenarista filma Best Exotic Marigold Hotel) scenarista je i reditelj ovog nastavka. Beni Anderson i Bjorn Ulvaes radili su muziku i tekst za ovaj film.

