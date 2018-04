Ni od kuda (video)

Žanr: drama

Trajanje: 106 min

Zemlja porekla: Nemačka, Francuska (2017)

Glavne uloge:

Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar

Scenario:

Fatih Akin, Hark Bohm

Režija:

Fatih Akin

SINOPSIS

Katjin život se iznenada ruši kada njen muž Nuri i sin Roko poginu u bombaškom napadu. Njena porodica i prijatelji pokušavaju da joj pruže podršku. Danilo, advokat i Nurijev najbolji prijatelj, zastupa Katju na suđenju osumnjičenima – mladom paru neonacista. Suđenje gura Katju do granica izdržljivosti, ali za nju nema alternative: ona želi pravdu.

O FILMU

„Niotkuda“, donosi priču o sudbini žene koja, nakon gubitka supruga i sina u bombaškom napadu, kreće u besomučnu borbu za pravdu, nalazeći u tome motivaciju za život. Ovo ostvarenje je donelo nagradu glavnoj glumici Dajani Kruger na Kanskom filmskom festivalu.

Ova krimi-drama nosi internacionalni naziv „In the Fade“ po istoimenoj pesmi američkog rok benda „Queens of the Stone Age“, čiji je pevač, Džoš Hom, radio muziku za film. Scenario, kao i režiju, potpisuje Fatih Akin, u saradnji sa Harkom Bohmom. Fatih Akin je proslavljeni nemački reditelj i scenarista, turskog porekla. Za svoja ranija ostvarenja osvojio je više od 40 nagrada, uključujući i one na najprestižnijim svetskim festivalima, te nagrade Evropske filmske akademije, i brojna druga priznanja.

„Počeo sam da istražujem koncept osvete. Da li stvarno postoji? Ko bi zapravo želeo osvetu? Da li bih se ja svetio? Katja ima svoj moral, svoju definiciju pravde. U tom smislu, Katja prikazuje nešto što je skriveno u svima nama, nešto što bi zauvek trebalo da ostane skriveno. Nisam bio zainteresovan za perspektivu ubica. Bio sam veoma odlučan gde moj fokus i empatija treba da budu,“ ističe reditelj Akin, dodajući da je ovo veoma ličan film za njega. „Iako je ona plavooka plavuša i Nemica, Katja je moj alter ego. U ovom filmu se radi o univerzalnom osećanju tuge i svim njenim slojevima,“ objašnjava Akin.

Film „Niotkuda“ je u Srbiji premijerno prikazan na 46. FEST-u.

Oficijelni sajt: In the Fade (2017))

Premijera: 29. mart 2018. godine