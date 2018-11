Ono što nas ne ubije (video)

Originalni naslov: The Girl in the Spider’s Web

Početak prikazivanja filma: 08.11.2018

Dužina trajanja filma: 115 min

Država/Godina: USA/2018

Žanr: krimi, drama, triler

Glumci: Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang

Režiser: Fede Alvarez

Distributer: CON FILM D.O.O.

Sinopsis

Ekranizacija poslednje, četvrte knjige istoimenog naziva koja će nam slediti krv u venama što zbog straha, što zbog hladne Švedske u kojoj se radnja ovog nastavka dešava.

O filmu

U filmu „Ono što nas ne ubije” pratimo dobro nam poznate protagoniste Lizbet Salander, mladu hakerku i novinara Mikaela Blomkvista koji se nalaze uhvaćeni u mreži špijuna, sajber kriminalaca i korumpiranih vladinih službenika. Strah, napetost i nove pretnje s kojima se suočavaju primoraće beskompromisnog lovca na istinu i genijalnu ekscentričnu hakerku da ponovo udruže snage. Reč je o trileru koji su obožavaoci dugo iščekivali, roman koji kao i prethodni zadire u aktualne i bolne teme. Lizbet Salander i Mikael Blomkvist ponovo su zajedno u avanturi od koje zastaje dah. U filmskoj verziji kultni lik Lizbet Salander igra glumica Kler Foj, a Mikaela Blomkvista švedski glumac Sverir Gudnason. U filmu se pojavljuje i bosanska glumica Andreja Pejić, javnosti poznata kao najpoznatiji svetski transrodni model. Dejvid Finčer, reditelj prvog filmskog naslova, ovaj put je preuzeo i ulogu izvršnog producenta. Zanimljivo je da se u ovom nastavku maksimalno trudilo da se zadrži autentičnost knjige, što se vidi već po mnogo većoj zastupljenosti švedskih glumaca i ekipe filma. Vredi pomenuti da autor ove poslednje, četvrte knjige, za razliku od prethodne tri, nije Stig Larson koji je preminuo, već je ovu napisao jedan od najboljih savremenih švedskih pisaca David Lagerkranc. Inače, knjiga Što nas ne ubije u Americi je ostvarila status bestselera, a i prva filmska ekranizacija Muškarci koji mrze žene pobrala je pohvale tako da jedva čekamo oktobar kada film stiže u bioskop.

Oficijelni sajt

IMDb