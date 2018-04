Osvetnici: Rat beskraja 3D (video)

Žanr: akcija, avantura, fantazija, 3D

Trajanje: 149 min

Glavne uloge:

Robert Downey Jr., Karen Gillan, Elizabeth Olsen, Josh Brolin, Tom Holland, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Chris Evans, Linda Cardellini, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Dave Bautista, Vin Diesel, Jeremy Renner, Paul Rudd, Benicio Del Toro, Paul Bettany, Bradley Cooper, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Michael Douglas, Angela Bassett

Scenario:

Christopher Markus, Stephen McFeely, Stan Lee, Jack Kirby, Jim Starlin, George Perez, Ron Lim, Steve Ditko, Joe Simon

Režija:

Anthony Russo, Joe Russo

SINOPSIS

Karte će biti položene, po poslednji put i to na ultimativni, najsmrtonosniji način do sada. Osvetnici i njihovi saveznici moraće da budu spremni da žrtvuju sve u pokušaju da savladaju moćnog Tanosa, pre nego što on uništi ceo univerzum.

O FILMU

Rat između dobra i zla se nastavlja! Najambicioznija adaptacija stripa do sada. Svi voljeni heroji Marvelovog filmskog univerzuma okupljeni su na novom zadatku, u filmskom putovanju bez presedana.

U filmu reditelja Entonija i Džoa Rusoa, glavne uloge tumače Dejv Bautista, Pol Rad (Antman), Skarlet Johanson (Crna udovica), Kris Hemsvort (Tor), Kris Evans (Kapetan Amerika), Gvinet Paltrou (Peper Pots), Robert Dauni Džunior (Ajronman), Benedikt Kamberbač (Doktor Strejndž), Tom Hidlston (Loki) i drugi, koji su ponovo u ulogama omiljenih heroja iz Marvelovog filmskog univerzuma. Devetnaesti po redu film Marvelovog sveta, okuplja do sada najveći broj superjunaka na velikom platnu ujedinjenih u borbi protiv neverovatnog negativca Tanosa.

Oficijelni sajt: Avengers: Infinity War (2018)

Premijera: 25. april 2018. godine