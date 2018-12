Ovo su najbolji filmovi i serije u 2018. godini

Udruženje stranih novinara akreditovanih u Holivudu trenutno objavljuje nominacije za najbolja dostignuća u filmskoj i TV industriji – prestižnu nagradu Zlatni globus. Predstavljamo vam nominovane filmove, serije, glumce i glumice za nagradu Zlatni globus, koja će biti dodeljena u januaru.

Ove nagrade tradicionalno dodeljuje udruženje stranih novinara akreditovanih u Holivudu, a nominacije su emitovane uživo iz hotela „Beverli Hilton“ u Los Anđelesu. Dodela nagrada biće održana 76. put, i to tačno za mesec dana, odnosno 6. januara sledeće godine.

Ranije je najavljeno da će Teri Kruz, Danaj Gurira, Lesli Man i Kristijan Slejter „objaviti i jednu veoma važnu vest“ u okviru živog prenosa otkrivanja imena nominovanih, a u pitanju je nova kategorija u dodeljivanju nagrada posvećena najvećim TV imenima i talentima. Ta nagrada će se dodeljivati na osnovu dugogodišnjeg rada i nečijih ostvarenja u okviru TV programa.

Ukupno se Zlatni globus dodeljuje u 25 kategorija.

Nominacije za Oskara, najprestižniju filmsku nagradu, biće objavljene 22. januara, a dodela je zakazana za 24. februar sledeće godine.

Nominovani za najbolji film u kategoriji drame su:

– „Black Panther“,

– „BlacKkKlansman“,

– „A Star Is Born“,

– „Bohemian Rhapsody“ i

– „If Beale Street Could Talk“.

Nominovane za najbolju glumicu u istoj kategoriji su:

– Glen Klouz („The Wife“),

– Lady Gaga („A Star Is Born“),

– Nikol Kidman („Destroyer“),

– Melisa Mekarti („Can You Ever Forgive Me?“) i

– Rozamun Pajk („A Private War“).

Među nominovanim glumcima su:

– Bredli Kuper („A Star Is Born“),

– Viljem Dafo („At Eternity’s Gate“),

– Lukas Hedž („Boy Erased“),

– Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) i

– Džon Dejvid Vašington („BlacKkKlansman“).

Najbolja komedija ili mjuzikl:

– „Crazy Rich Asians“,

– „The Favourite“,

– „Green Book“,

– „Mary Poppins Returns“ i

– „Vice“.

Najbolja glumica u filmskoj komediji će biti jedna od ovih dama:

– Emili Blant („Mary Poppins Returns“),

– Olivija Kolman (The Favourite“),

– Šarliz Teron („Tully“),

– Elsi Fišer („Eight Grade“) ili

– Konstans Vu („Crazy Rich Asians“).

Od glumaca se za nagradu bore:

– Kristijan Bejl („Vice“),

– Lin Manuel Miranda („Mary Poppins Returns“),

– Vigo Mortensen („Green Book“),

– Robert Redford („The Old Man and the Gun“) i

– Džon S. Rajli („Stan & Ollie“).

Jedan od ovih reditelja odneće Zlatni globus:

– Bredli Kuper („A Star Is Born“),

– Alfonso Kuaron („Roma“),

– Pitel Fareli („Green Book“),

– Spajk Li („BlacKkKlansman“) ili

– Adam Mekej („Vice“).

Što se TV serija tiče, u kategoriji drame su nominovane:

– „The Americans“,

– „Bodyguard“,

– „Homecoming“,

– „Killing Eve“ i

– „Pose“.

Najbolji glumac u TV drami može biti:

– Džejson Bejtman („Ozark“),

– Stiven Džejms („Homecoming“),

– Ričard Mejden („Bodyguard“),

– Bili Porter („Pose“) i

– Metju Ris („The Americans“)“.

A među nominovanim glumicama u ovoj kategoriji su:

– Katriona Belf („Outlander“),

– Elizabet Mos („The Handmaid’s Tale“),

– Sandra O („Killing Eve“),

– Džulija Roberts („Homecoming“) i

– Keri Rasel („The Americans“).

U kategoriji za najbolju TV seriju iz žanra komedije ili mjuzikla, nominovani su:

– „Barry“,

– „Good Place“,

– „Kidding“,

– „Kaminsky Method“ i

– „The Marvelous Mrs Maisel“.

Za najbolju limitiranu seriju ili TV film u trci za nagradu su:

– „The Alienist“,

– „The Assassination of Gianni Versace“,

– „Escape from Dannemora“,

– „Sharp Objects“ i

– „A Very English Scandal“.

Nominovane za najbolju glumicu u TV seriji (komedija ili mjuzikl) su:

– Kristen Bel („The Good Place“),

– Kendis Bergen („Murphy Brown“),

– Alison Bri („GLOW“),

– Rejčel Brosnan („The Marvelous Mrs Maisel“),

– Debra Mesing („Will & Grace“).

Glumci nominovani u istoj kategoriji su:

– Saša Baron Koen („Who is America?“),

– Džim Keri („Kidding“),

– Majkl Daglas („The Kominsky Method“),

– Donald Glover („Atlanta“) i

– Bil Heder („Berry“).

U kategoriji za najbolju muziku nominovani su filmovi:

– „A Quite Place“,

– „Isle of Dogs“,

– „Black Panther“,

– „First Man“ i

– „Mary Poppins Returns“.

Za najbolju pesmu iz filmova su nominovane:

– „All the Stars“ (Black Panther),

– „Girl in the Movies“ (DUMPLIN’),

– „Requiem for a Private War“ (A Private War),

– „Revelation“ (Boy Erased) i

– pesma „Shallow“ (A Star Is Born).

