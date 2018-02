Pedeset nijansi – Oslobođeni (video)

Žanr: drama, romansa, triler

Trajanje: 106 min

Glavne uloge:

Dakota Džonson (Dakota Johnson), Džejmi Dornan (Jamie Dornan), Eric Johnson, Rita Ora, Marša Gej Harden (Marcia Gay Harden), Kim Basinger

Scenario:

Niall Leonard, E.L. James (roman)

Režija:

Džejms Foli (James Foley)

SINOPSIS

Verujući da su iza sebe ostavili senke iz prošlosti, novopečeni mladenci Kristijan i Ana potpuno se prepuštaju svom odnosu i uživaju u životu punom luksuza. Ali tek što Ana kroči u ulogu gospođe Grej, a Kristijan se opusti u novom okruženju, nove pretnje ugroziće njihov srećan kraj pre nego što on i počne.

O FILMU

Džejmi Dornan i Dakota Džonson vraćaju se kao Kristijan Grej i Anastazija Stil u „Pedeset nijansi – Oslobođeni“, trećem nastavku svetskog bestselera i fenomena „Pedeset nijansi“. Posle ogromnog uspeha filmova iz 2015. i 2017. godine, koji su zaradili preko 950 miliona dolara širom sveta, novi nastavak stiže pred Dan zaljubljenih 2018. godine.

„Pedeset nijansi – Oslobođeni” režira Džejms Foli, reditelj drugog nastavka. Scenario i ovoga puta potpisuje Nail Leonard, a zasnovan je na svetskom bestseleru spisateljice E. L. Džejms. Takođe, kao i u prethodnim delovima i u filmu „Pedeset nijansi – Oslobođeni” gledaćemo dobitnicu Oskara Maršu Gej Harden i Endrua Erlija, u ulogama roditelja koji su usvojili Kristijana. Popularna muzička zvezda Rita Ora je Mia, Kristijanova sestra a Luk Grajms je Eliot, njegov brat. Deo filmske ekipe su i Dženifer El kao Karla, Anina majka i Kalum Kejt Reni kao Rej Stil, Anin očuh i Karlin bivši muž. Erik Džonson je u ulozi Džeka Hajda, Aninog bivšeg šefa. U ulozi Anine najbolje drugarice Kejt, ponovo zatičemo Eloiz Mamford.

Nakon rekordnih prodaja romana „Pedeset nijansi”, autorke E.L. Džejms i nakon impresivnih rezultata koje su ostvarila prva dva filma, ekipa koja je radila na ovom projektu mnogo se raduje i predstojećem nastavku nakon dugogodišnje saradnje. Autorka romana i producent filma E.L. Džejms bila je i još uvek je iznenađena jačinom emocija koje je priča o Anastaziji i Kristijanu izazvala među obožavaocima. U jednom trenutku, ona je čak razmišljala da zaokruži priču samo sa jednom knjigom. Ona objašnjava: „Prve dve knjige pisane su kao jedna celina i zaustavila sam se kod prosidbe i pomislila ‘Ovo je divno. Ostavila sam ih na dobrom mestu.’ Ali dobijala sam molbe od čitalaca da pišem još. Znala sam da jedino što sledi je da Ana zatrudni, na šta Kristijanova reakcija ne može biti idealna,“ spisateljica dodaje: „Želela sam da se priča nastavi u tom pravcu. To je razlog zašto sam počela da pišem treću knjigu – da bi ga svi ugledali prestravljenog, besnog, u trenutku kada mu Ana saopšti da je trudna. On tada potpuno gubi kontrolu, jer je sam u sebi uplašeno dete.”

Kada je u pitanju izbor naslova trećeg poglavlja, E.L. Džejms objašnjava „U trećoj knjizi, Kristijan napokon shvata da je vreme da prihvati ono što ga očekuje. Ja mislim da je on ‘oslobođen’. I činjenica da će sa detetom ugledati ženu koju najviše voli, je najlepša stvar koja će mu se u desiti u životu.” Scenarista Najal Leonard, koji se vraća u ovom nastavku, napominje: „Ovaj film počinje kada misteriozni čovek poseti kancelarije Grej Enterprajz kompanije. Ubrzo shvatamo da je to Džek Hajd i da nije došao dobrim povodom. Umesto da film počne sa idiličnim odnosom koji imaju Kristijan i Ana, sve počinje Džekovom pretnjom. Jasno je da je sve što rade u ovom nastavku u sprezi sa Džekovom osvetom. Kristijan je svestan ovoga i ne želi time da optereti Anu, misleći da je na taj način štiti. Ali naravno, kao i kod svakog bračnog para, ne čuvate uvek nekog tako što pred njim imate tajne. Vremenom istina izlazi na videlo i ovo postaje još jedna prepreka koju moraju zajedno da prebrode u njihovim konstantnim naporima da izgrade međusobno poverenje.”

Po treći put kao Anastazija Stil, glumica Dakota Džonson je izjavila: „U ovom delu ima mnogo više neizvesnosti, sa motivima trilera, sa novim likovima i više akcije, a sve je to prožeto kroz ljubavnu priču. Priču koja se produbila i evoluirala. Anastazija i Kristijan su u braku, a Ana je i unapređena na poslu, podižući intenzitet kako privatnog, tako i profesionalnog života.” Dakota se slaže sa spisateljicom E.L. Džejms jer tvrdi: „Ovo je jedna velika ljubavna priča ali mi činimo sve da je održimo umerenom. Reč je o jednoj od onih neobjašnjivih povezanosti između dvoje ljudi. Kroz ove priče, zatičemo glavne protagoniste u situacijama koje zahtevaju da se jedno ili oboje prilagode zajedničkim interesima.”

Džejmi Dornan bio je takođe fasciniran količinom ličnih izazova i mračnim intrigama sa kojima se sreće ljubavni par u filmu „Pedeset nijansi – Oslobođeni”. On je izjavio: „Kristijanova reakcija na Aninu trudnoću nije pozitivna. To je identično onako kako ne želite da vaši roditelji reaguju kada saopštite da ste trudni. On se ne oseća spremno da postane otac. U poziciji u kojoj se trenutno nalaze u svom životu, beba je poslednja stvar koju on želi. Dok se priseća svog odrastanja, on se pita zašto bi emotivno bio bolji od svojih roditelja koji su prema njemu bili užasni. To je ono što ga najviše plaši.”

Poslednje filmsko poglavlje ovog sada već globalnog fenomena nudi nešto što je bio baš svež obrt i izazov za produkciju. Producent Dana Bruneti tim povodom je izjavio: „U trećem delu počinjemo sa sećanjem sa njihove svadbe, a nakon toga ih pratimo na nezaboravni medeni mesec na jugu Francuske i nakon toga u Pariz i imamo priliku da sa njima uživamo u početku novog poglavlja u njihovom životu.”

Oficijelni sajt: Fifty Shades Freed (2018)

Premijera: 7. februara 2018. godine