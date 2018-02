Žanr: drama, triler

Trajanje: 93 min.

Premisa: Ako vam neko oduzme sve zbog čega živite, koliko daleko biste išli da to povratite?

Glavne uloge:

Džodi Foster (Jodie Foster), Piter Sarsgard (Peter Sarsgaard), Šon Bin (Sean Bean), Marlin Loston (Marlene Lawston), Erika Kristensen (Erika Christensen)

Scenario: Piter A. Dauling (Peter A. Dowling) Režija: Robert Šventke (Robert Schwentke)

SINOPSIS

Ovo je klaustrofobičan triler u Hičkokovom stilu. Majka i ćerka lete od Berlina do Amerike. Na 30.000 stopa dete jednostavno nestaje i niko ne može da potvrdi da je uopšte i bilo prisutno na pomenutom letu. Već emotivno upropašćena iznenadnom smrću svog supruga, Kajli očajnički pokušava da dokaže svoju prisebnost i zdrav razum pred posadom i putnicima koji joj ne veruju da je devojčica i bila u avionu.

O FILMU

„Plan letenja“ poziva publiku da se ukrca u avion u kome se dešava kompletna radnja ovog sofisticiranog trilera i da provede dva sata u zatvorenoj prostoriji u kojoj izolacija, strah i sumnja dostižu vrhunac.

Pošto ne može da pronađe svoju ćerku nigde u avionu, odana majka Kajli Pret upada u mrežu misterije, prevare i zavere koje će njen materinski instinkt dovesti do vrhunca. Scenarista Piter A. Dauling počeo je od veoma jednostavne ideje koja mu je pala na pamet – od ideje koja je imala bezbroj mogućnosti za stvaranje misterije i zapleta. Napravio je moderan obrt u jednoj od najubedljivijih tema misterije u filmskoj umetnosti – iznenadan i neobjašnjiv nestanak bliske, voljene osobe.

Glavni zadatak filma bio je da uvuče publiku direktno u mesto zbivanja, da se i gledaoci osećaju kao da se nalaze u ogromnom avionu koji leti brzinom od preko 1.000 km/h dok se pred njima odigrava neobjašnjiva potraga Kajli Pret za njenom ćerkom. Za publiku i likove sve se dešava u ogromnom džambo džetu alto er E-474, najnovijem izmišljenom čudu tehnologije koje putnicima pruža višestruki komfor i veliko je taman toliko da u njegovoj unutrašnjosti dete lako može da se izgubi.

O REŽISERU

Robert Šventke (reditelj)

Njegov triler „Bildsutrm“ bio je nominovan za nagradu „Adolf Grim“, koja je nemački ekvivalent nagradi Emi. Njegovi filmovi su: „The Family Jewels“, „Runaway Train“, „Tattoo“.

O GLUMCIMA

Džodi Foster (Kajli Pret)

Za uloge u filmovima „Optužena“ („The Accused“) i „Kad jaganjci utihnu“ („The Silence of the Lambs“) zaradila je dva Oskara. Filmografija Džodi Foster je izuzetno bogata. Završila je snimanje filmova „Inside Man“ i „The Brave One“, a ostvarila je uloge i u filmovima: „Very Long Engagement“, „Panic Room“, „The Dangerorou“, „Lives of Altar Boys“, „Contact“, „Nell“, „Maverick“.

Piter Sarsgard (Karson)

Pored trenutno aktuelnog „Ključa tajni“, koji se prikazuje u domaćim bioskopima, igra i u jednom od filmova s ovonedeljne top-liste najgledanijih filmova u Americi – „Jarhead“. Poznat je po ulogama u filmovima: „The Dying Gaul“, „Kinsey“, „Garden State“, „Another Day in Paradise“, „Dead Man Walking“, „The Widowmaker“, „The Salton Sea“.

Šon Bin (kapetan Rič)

Ostvario je zapažene uloge u trilogiji „Gospodar prstenova“, „Ostrvu“, „Nacionalnom blagu“, „Troji“, te filmovima „Silent Hil“ i „North Country“.

Oficijelni sajt: