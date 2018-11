Princeza i zmaj: Beskrajna priča (video)

Originalni naslov: The Princess and the Dragon

Početak prikazivanja filma: 08.11.2018

Dužina trajanja filma: 75 min

Država/Godina: RUS/2018

Žanr: animirani

Glumci: Irina Kireeva, Konstantin Kozhevnikov, Ani Lorak

Režiser: Marina Nefedova

Distributer: DEXIN FILM

Sinopsis

Na proslavi svog sedmog rođendana mala princeza Sofija luta kroz tajne odaje dvorca i pronalazi čarobnu knjigu koja je vodi u čudesnu zemlju.

O filmu

U tom svetu punom zmajeva, živopisnih stvorenja i gnoma, Sofija započinje svoju uzbudljivu pustolovinu da nađe ogledalo kojim može da se poveže sa svojim prijateljima u dalekoj zemlji. U toj avanturi saznaje da i u njenom dvorcu postoji tajno ogledalo pomoću kojeg može da se poveže sa svojom majkom koja je napustila kralja Alistera dok je ona bila još beba. Vraća se kući sa svojim najboljim prijateljem zmajem i saznaje da je ogledalo sakrio pokvareni savetnik kralja Alistera. Sofija i Zmaj zajedno kreću u potragu za čarobnim ogledalom, pronalaze majku i proteraju zlog savetnika sa dvora.

IMDb