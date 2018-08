Špijun koji me je šutnuo (video)

Originalni naslov: The Spy Who Dumped Me

Početak prikazivanja filma: 09.08.2018

Dužina trajanja filma: 116 min

Država/Godina: USA/2018

Žanr: akcija, komedija

Glumci: Mila Kunis, Sam Heughan, Kate McKinnon

Režiser: Susanna Fogel

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Mila Kunis i Kate Mckinnon zajedno u urnebesnoj komediji Špijun koji me je šutnuo . Iznenadni događaji ubaciće dve mlade dame u neočekivanu svetsku zaveru. Pamet jedne i neverovatna spretnost druge sigurno će obema pomoći da završe misiju.

O filmu

Audrey (Mila Kunis) i Morgan (Kate McKinnon), dve tridesetogodišnjakinje iz Los Andjelesa , nađu se upletene u neočekivanu svetsku zaveru, kada se Audreyin bivši dečko pojavi u njihovom stanu s opasnim ubicama za petama. Njih dve odmah kreću u akciju, bežeći preko Evrope sa šarmantnim britanskim agentom i planom za spas sveta.

Oficijelni sajt

IMDb