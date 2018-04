Zaista, nikada nisi bio ovde (video)

Žanr: drama, misterija

Trajanje: 90 min

Država porekla: Velika Britanija, Francuska, SAD, 2017

Glavne uloge:

Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola, Alex Manette, John Doman, Judith Roberts

Scenario:

Lynne Ramsay

Režija:

Lynne Ramsay

SINOPSIS

Džo, nemilosrdni plaćenik, je unajmljen da vrati kući devojčicu otetu od strane organizacije koja se bavi trgovinom ljudima. Brutalni i problematični izvršitelj kreće u spasilačku misiju tražeći otetu tinejdžerku. Korumpiranost moćnika i osveta pokreću lavinu nasilja…

O FILMU

Drama „Zaista, nikada nisi bio ovde“, koja je Hoakinu Finiksu donela nagradu za najboljeg glumca na Kanskom filmskom festivalu, premijerno je prikazana na ovogodišnjem FEST-u.

O REDITELJKI

Rođena u Glazgovu, Lin Remzi uživa reputaciju jednog od najoriginalnijih i najzanimljivijih autora koji rade na polju nezavisnog filma. Prve uspehe ostvarila je na Filmskom festivalu u Kanu, gde je njen diplomski kratkometražni film „Small Deaths“ 1996. godine poneo Nagradu žirija. Isto priznanje dobila je 1998. godine za svoj kratki film „Gasman“. Njeno debitantsko dugometražno ostvarenje „Lovci na pacove“ je premijerno prikazano u okviru selekcije Izvestan pogled i osvojilo je Specijalnu pohvalu. „Moramo da razgovaramo o Kevinu“ je jedini britanski film u zvaničnom takmičarskom programu Kanskog festivala koji je nominovan za Zlatnu palmu, 2011. godine. Ovaj film je osvojio nekoliko nominacija za BAFTA nagrade i doneo je Remzijevoj priznanje za najboljeg reditelja na Nagradama za britanski nezavisni film, a proglašen je za najbolji film na Filmskom festivalu u Londonu.

Kratki film Remzijeve „Plivač“, koji je poručen za Kulturnu olimpijadu Velike Britanije (2012) osvojio je BAFTA nagradu za najbolji kratkometražni film. Nakon izvanrednog „Moramo da razgovaramo o Kevinu“, film „Zaista, nikada nisi bio ovde“, razvija visoko originalni stil književne adaptacije u kome je pisana reč shvaćena kao poluizbrisana osnova za više impresionističku, čulnu evokaciju psiholoških stanja.

Oficijelni sajt: You Were Never Really Here (2017)

Premijera: 22. mart 2018. godine