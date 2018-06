Zaljubljen u moju ženu (video)

Žanr: komedija, drama, romansa

Trajanje: 84 min

Zemlja porekla: Francuska, 2018

Glavne uloge:

Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gerard Depardieu, Daniel Auteuil

Scenario:

Florian Zeller

Režija:

Daniel Auteuil

SINOPSIS

Daniel slučajno sreće Patrika, dugogodišnjeg prijatelja koga nije video od njegovog razvoda od bivše supruge inače najbolje prijateljice Danielove žene. Poziva ga na večeru na kojoj se Patrik pojavljuje sa novom devojkom, mladom španskom glumicom Emom. Danielovu ženu vređa razlika u godinama, dok Daniel, iako veoma zaljubljen u svoju ženu, ne prestaje da flertuje sa mladom ženom. Daniel počinje da mašta i sanja o romantičnom odmaranju sa njom u Veneciji. Shvata da će teško sakriti svoje misli od sopstvene žene i najboljeg prijatelja pa provodi veče pokušavajući da ne bude otkriven.

O FILMU

Proveren glumački tandem, Daniel Otej i Žerar Depardje, vraćaju se u novom projektu u kom je Otej i reditelj. Stiže sjajna francuska komedija „Zaljubljen u moju ženu“, četvrto ostvarenje Oteja kao reditelja. To je priča o ljubavnim avanturama, svojevrsno putovanje na kome saznajemo da su naši životi puni slabosti, zabuna, puteva bez pravca na kome je najinteresantnije pričati priče kako bismo vodili neki život koji najviše liči onome o kome sanjamo.

REDITELJ O FILMU

Ideja za film „Zaljubljen u moju ženu“ polazi od realne situacije u kojoj tokom večere moj prijatelj dovodi svoju novu, mladu, neodoljivu devojku. Ostalo je cirkus koji sebi pravim pred ženinim očima koja vrlo dobro zna da me dovede do tamo gde želi, kaže reditelj. U liku postoji smelost da zameni svoje navike za novu budućnost, obećanje da će mu se život promeniti i za ambiciju koju se nikad nije usudio da ostvari. On jeste detinjast lik, on je izdavač, ali je kao nedovršena knjiga. Nalik na Žan Pol Belmonda u „Magnifique“, on stalno zamišlja drugi život koji pročišćava i popravlja stvarni život. Mešaju se san i java, čiji je jedini cilj oda snu koji u vedre boje presvlači sivu stvarnost.

Ovaj film je ljubavna fantazija kroz koju se provlači jedno pitanje: Šta želimo, kad želimo nešto drugo? Danas, kad neki smatraju da su ljubavne veze lažne i grotesne, mene zanima šta je to što čini stabilnost jednog para. Volim da prepoznam inteligentne žene koje umeju dobro da upravljaju našim nemoćima. Danijela (Sandrine Kimberlaine) je simbol ženstvenosti u pravom smislu te reči, inteligencija i lepota, a pogotovo snaga da ne dozvoli da se zanese i da drži konce u svojim rukama. Igrali smo zajedno pre nekoliko godina u filmu Pjera Salvadorija „Apres Vous“ i čekao sam dobru priliku da se opet nađemo oči u oči pred velikim ekranom. Sandrin je savršena za ovakve likove, koja za sekund može da od zavodljivosti dođe do besa. Žena poput nje ne može da vara, ona je osuđena na istinu, jer u protivnom sve joj se vidi na koži. Ona je odlična partnerka s kojom je lako raditi.

Žerar i ja imamo zajedničku glumačku istoriju. Kad u filmu kaže: „Danijele“ i ja se okrenem, to je to. To smo on i ja. On je veliki glumac, sposoban da igra bilo koju ulogu. Želeo sam opet da glumim sa njim, jer ga jednostavno obožavam i koji mi često nedostaje i budući da sam reditelj, želim da okupim ljude sa kojima volim da provodim vreme. Mislim da u filmu Žerar poseduje jednu dirljivu ležernost. Kao da lebdi. Iako se telo promenilo, ljubavno osećanja ostaju ista. Videćete u prolazu da je Kupidon mali debeljko s krilima : to je ljubav koja lebdi u vazduhu.. kako pesma kaže…

Oficijelni sajt: Amoureux de ma femme (2018)

Premijera: 5. jul 2018. godine