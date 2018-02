Zid (video)

Žanr: akcija, drama, triler, ratni

Trajanje: 88 min

Glavne uloge:

Eron Tejlor-Xonson (Aaron Taylor-Johnson), Džon Sina (John Cena), Laith Nakli

Scenario:

Dwain Worrell

Režija:

Dag Liman (Doug Liman)

SINOPSIS

Napeti psihološki triler prati dva američka vojnika Alana Ajzaka i Šejna Metjuza koji su poslati na zadatak da istraže izgradnju cevovoda u iračkoj pustinji za vreme posleratnog perioda i koje od sigurne smrti deli samo trošni zid. Iznenada, pucnji su se začuli ostavljajući Šejna ozbiljno povređenog i Alana sa metkom u nozi. Ajzak je uspeo da se sakrije iza trošnog zida i sada se nalazi u borbi za opstanak protiv nevidljivog snajperiste koji ima sve prednosti. Njihova bitka neće biti samo borba na život i smrt nego i borba volje i mudrosti da izađu iz situacije u koju su upali.

O FILMU

Scenario za „Zid“ napisao je Dvejn Vorel tokom boravka u Kini gde je predavao engleski jezik. „Ideja za scenario mi dugo nije izlazila iz glave i konačno sam je preneo na papir. Oduvek mi je bila privlačna priča o kamuflaži. Ona prati američkog snajperistu koga je oborio legendarni irački vojnik, ali ispod toga je priča o ljudima koji žele nešto da sakriju jedni od drugih, ali i od sebe. Veliki deo scenarija je napeta igra mačke i miša kroz spoljnu manifestaciju onoga što se dešava unutar likova“, objašnjava Vorel.

Tokom čitave priče, američki vojnik i irački snajperista komuniciraju preko radija i kroz njihov dijalog se otkrivaju zajedničke stvari, kao i ogromna podela. Scenarista je intenzivno istraživao svoje subjekte, od rata u Iraku do posleratnog perioda, zatim svakodnevan život vojnika, razgovarajući sa njihovim porodicama, gledajući dokumentarna ostvarenja o snajperistima, pokušavajući da razume njihov način razmišljanja. Zatim je poslao završen scenario u Amazon studio iz svog mesta boravka u Kini. Scenario je prihvaćen za dve nedelje.

Tema, ambijent i likovi filma „Zid“ su se sklopili zahvaljujući režiji Daga Limana. Mnogi Limanovi filmski i televizijski projekti istražuju velike konflikte. Te teme su okarakterisale „Zid“, a li i scenario koji je u osnovi odbacio rat u najsuštinskijim elementima. „Ovaj film je za mene napeti triler, ali i vrlo zanimljivo istraživanje načina na koji rat zapravo funkcioniše. Dolazimo do stranaca koji se ubijaju, u ovom slučaju srećemo američkog vojnika koga je oborio irački snajperista. Ovi ljudi se ne poznaju i on govori o tome šta je potrebno da bi se preživelo. To je moj pogled na ratni film. U njemu nema politike, jer to nije način na koji funkcioniše rat. Može postojati mnogo mišljenja kada se udobno sedi kod kuće, ali kada ste u Iraku i neko pokušava da vas ubije, ta osoba je neprijatelj i mora se zaustaviti po svaku cenu ili umirete. Dakle, vrlo je jednostavno, pripovedanje priče koje podseća na moje omiljene ratne filmove. U slučaju ovog filma, dovođenje nekoga do ivice opstanka me je zaintrigiralo i to je nešto što sam uvek pokušavao da istražim“, kaže Liman. On je dodao jedan element u priču koji nije postojao u originalnom scenariju – drugog vojnika, poručnika Metjuza, dodavši aspekt „prijatelja“ u materijal. Na kraju, Ajzak se ne bori samo za svoj, već i za Metjuzov život i njihovi zajednički napori dodali su nov nivo u film.

„Svidela mi se čista priča o tome da je vojnik vezan za jedno mesto, ali ideja o jednom glumcu mi se nije dopala. Previše filmske vežbe. Temu sam zadržao, ali sam dodao još jedan karakter i priča se otvorila i postala filmičnija“, dodaje reditelj. Prvi izbor za glavnu ulogu pao je na Arona Tejlora-Džonsona u ulozi poručnika Ajzaka, vojnog rendžera koji služi kao pratilac poručniku Metjuzu. Kada irački snajperista rani Metjuza, Ajzak mora da upotrebi svaki naučen element sa treninga kako bi porazio nevidljivog neprijatelja koji ga fizički i često mentalno zlostavlja. „Odmah sam se zaljubio u scenario i karakter. Napisano je lepo i koncept mi se činio ekstremnim, izazovnim i uzbudljivim. I Dag Liman kao reditelj! Volim njegove filmove i znao sam da će naći izuzetan način da izrežira ovu priču“, priseća se Aron.

Džon Sina, rvačka zvezda, glumac i preduzetnik uronio je u ulogu poručnika Metjuza. Zbog svog napornog rasporeda, produkcija je organizovala snimanje oko njega, tako da se on pojavio nekoliko dana prve nedelje i vratio tokom poslednje nedelje snimanja. Tokom kratkog vremena provedenog na setu, potpuno je ušao u karakter, izdržavajući na suncu i vetru, pod teškom šminkom, tokom haotičnih pustinjskih oluja, često ležeći licem na zemlji satima. Stvarni zid postaje linija razdvajanja između Ajzaka i njegovog iračkog neprijatelja i postaje sam po sebi karakter. Zid se polako ruši tokom filma, kao i Ajzak i njegov neprijatelj, a snimanje je bilo raspoređeno oko različitih faza razaranja zida. „Proveli smo dosta vremena sa Aronom iza tog zida. To je bila naša početna tačka i pokušao sam da priču vizualizujem gradeći čitav svet od tog zida. Jer, to za Ajzaka čini granicu između života i smrti“, kaže Liman.

„Zid“ je snimljen za četrnaest dana u pustinji nadomak Los Anđelesa, a u distribuciju u SAD krenuo je u maju 2017. „Zid“ je režirao Dag Liman, autor filmova „Bornov identitet“, „Gospodin i gospođa Smit“.

Oficijelni sajt:The Wall (2017)

Premijera: 15. februar 2018. godine