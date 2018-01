Dragan Bujošević: Hajku na „Nemanjiće“ podmetnuli na „Tviteru“

U intervjuu za „Večernje novosti“, generalni direktor Radio-televizije Srbije kaže da su negativne ocene pokrenuli pojedinci koji su u „sukobu“ sa Javnim servisom. Od 100 najgledanijih emisija u 2017, 93 su naše, mi smo kičma normalne Srbije, ističe Bujošević.

– Javni servis Srbije je apsolutno najgledanija televizija. Prošle godine smo bili na prvom mestu 360 dana. Uspeli smo čak da pobedimo i sebe, jer smo 2016. godine bili najgledaniji 342 dana. Od 100 najgledanijih emisija u 2017. godini – 93 su naše. Mi ne dobijamo gledaoce sa onim emisijama koje ubeđuju gledaoce da sin treba da im bude kriminalac a kćerka prostitutka. Imamo drugu vrstu sadržaja. Mi svakodnevno imamo 10 sati informativnog programa. Verujem da smo čuvari normalnih vrednosti i da ih promovišemo. Mi smo kičma normalne i pristojne Srbije.

Ovako u jednom od svojih retkih intervjua govori za „Novosti“ Dragan Bujošević, generalni direktor Radio-televizije Srbije, ne skrivajući ponos što je TV kuća na čijem je čelu ovu godinu dočekala sa „kešom“ na računu, što se nije dogodilo od 2004.

– Nama je stabilno poslovanje omogućeno odlukom Vlade Srbije da se RTS finansira preko brojila za struju – kaže Bujošević. – Znamo koliko dobijamo, i toliko novca možemo da potrošimo. Finansijskom ozdravljenju RTS-a doprineo je Vladin beskamatni kredit, kojim smo vratili nepovoljne bankarske kredite. Zahvaljujući tome ne dajemo milion evra za kamate, već taj novac možemo da uložimo u program ili tehniku.

Poslednje veliko ulaganje RTS-a, u seriju „Nemanjići – Rađanje kraljevine“, naišlo je na mnogobrojne kritike, neki čak kažu da je uzalud potrošen novac?

– Nemam ništa protiv toga da bilo ko kaže šta misli o prvoj epizodi serije, koja je emitovana 31. decembra, kada je i počela gužva na društvenim mrežama. Od petoro ljudi koji se bave filmom i umetnošću i čiji su se komentari među prvima pojavili na „Tviteru“, četvorica imaju privatno neraščišćene odnose sa RTS-om. Seriju je te večeri videlo 2.045.000 gledalaca i, što je neobično važno, ljudi su sve vreme bili uz „Nemanjiće“, nisu napuštali seriju. A do četvrtka je ukupno bilo samo 1.400 „tvitova“, koje je napisalo 800 ljudi. I nisu svi bili negativni. Ali kako tabloidi prvih dana nove godine nisu imali o čemu da pišu, preneli su samo negativne „tvitove“ i od toga napravili lažnu osudu javnosti. Sud gledalaca u ovom trenutku ne postoji, saznaćemo ga, kao i za svaku drugu seriju, kada se završi emitovanje. Svi će imati dovoljno vremena da kažu ono što misle.

Da li ste pogledali prvu epizodu pre nego što je bila emitovana?

– Jesam, i moj utisak je bio da možda postoji višak nekih scena, ali o tome smo razgovarali posle emitovanja. Smatram da je posao dobro urađen, a u montaži, koja još nije gotova, možete da skratite određene delove i napravite veću dramu. Ali napadi su krenuli pre nego što je prva epizoda prikazana. Skandalozno je koliko neko hoće unapred nešto da mrzi. Čim se saznalo da je „Probiotik“ sponzor, pojavili su se „tvitovi“ da će „Nemanjići biti sra..“ ili da ćemo se „Svi usra.. od serije“.

Jedna od velikih zamerki je i to što je Stefan Nemanja izgovorio reč „bre“, koja je u srpski jezik došla sa Turcima…

– Da li ste u prvoj epizodi čuli „bre“?! Niste! Reč „bre“ ne postoji u seriji, ali piše u „tvitu“ i u naslovima novinskih tekstova. Lako je ubediti one koji ne razmišljaju o tome! Mislim da su nam na izvestan način zluradi komentatori učinili uslugu, jer su podigli atmosferu pred početak prikazivanja „Nemanjića“. Neki od naših velikih glumaca zadivljeni su prvom epizodom, ali oni nisu „tviteraši“ i neće da uđu u polemiku. Za ovu seriju uopšte ne brinem. Imamo odličan materijal, uradili smo veliki posao. Sramota je što do danas niko nije obradio taj period naše istorije. Televizija postoji 60 godina i naša je zakonska obaveza da se bavimo nacionalnom istorijom i kulturom.

Čija je ideja bila da se radi serija o Nemanjićima, vaša?

– Ne mogu da kažem da je moja. Kada sam došao u RTS, bar troje ljudi iz sveta filma mi je predložilo da radi seriju o Nemanjićima. Niko od njih nije imao scenario, ali neki su imali blagoslov patrijarha Pavla. Tada sam odlučio da raspišemo konkurs.

Dragan Bjelogrlić kaže da ima nekoliko ponuda za emitovanje druge sezone „Senki nad Balkanom“. Znači li to da je i ova serija otišla sa RTS-a?

– Bjelogrlić je rekao da je naša ponuda najslabija, što za mene znači da je neće biti na RTS-u.

Kako se dogodilo da izgubite pravo na emitovanje druge sezone, zar se niste zaštitili ugovorom?

– Nikada se nije dogodilo da neka serija „ode“ sa RTS-a, sve do „Ubica moga oca“. Dugo smo bili jedina medijska kuća koja je proizvodila ozbiljan serijski program. Ostale televizije ne mogu da se mere s našom produkcijom. Međutim, sada postoje moćne firme, kao što je, recimo, SBB, koji želi da ponudi gledaocima svoj sadržaj. Videli su da je serija dobra i gledana i odlučili da je uzmu. Hteli smo da radimo nastavak „Ubica“ i da otkupimo scenario za dve naredne sezone. U prvom sledećem ugovoru uneli smo zaštitnu klauzulu, a pokušali smo to isto sa „Senkama nad Balkanom“, ali nismo uspeli. Ugovor može da se menja samo ako se obe strane saglase. „Kobra“, međutim, nije pristala na to.

Da li će „Nemanjići“ doživeti istu sudbinu?

– Ovu seriju niko ne može da nam otme. To je naš projekat. Ipak, ponosni smo što nam, uzimajući od nas serije, za mnogo više novca, priznaju da smo podigli standard serijskog programa, i što se otimaju za ono što mi radimo. Naravno, žao mi je što su „Ubice mog oca“ i „Senke…“ otišle sa RTS-a. Njihovi autori dobiće više novca, ali i mnogo manje gledalaca. „Ubice…“ su na RTS-u u proseku imale 1.900.000 gledalaca, a sada svega 200.000. O toj seriji skoro da više niko ne govori.

Najavili ste tužbu protiv glumca Tihomira Arsića, koji tvrdi da ste sve hit serije namerno prepustili televiziji TOP, za koju se govori da je u vlasništvu Dragana Đilasa?

– On će imati priliku da to što tvrdi dokaže na sudu! Trudio sam se, koliko god sam mogao, da zadržim „Senke…“ na RTS-u. Jasno je da mi ne možemo da damo za „Senke…“ više novca od vlasnika SBB-a Dragana Šolaka. I ne bi trebalo, jer ipak vodimo računa o tome koliko trošimo. A Arsić će na sudu morati da objasni kako to ja sarađujem sa Đilasom. Siguran sam da ni on ne zna kako.

Hoće li se nastaviti snimanje „Nemanjića“?

– Verujem da hoće. Gordan Mihić je napisao scenario i za drugu sezonu. On je ozbiljan i temeljan čovek. Rukopis je dao na čitanje našim urednicima i oni su već izneli svoje primedbe. Na osnovu tih predloga, Mihić pravi drugu ruku scenarija. Ako pripreme završimo na vreme, snimanje možemo da otpočnemo i ove godine.

Koji deo zarade od serija dobija RTS?

– Onoliko koliko je uložio. A pošto je u sve serije uložio 100 odsto, dobija toliko. Napominjem da je 72,5 odsto našeg serijskog programa u 2017. finansirano iz komercijalnih prihoda. Dakle, iz oglašavanja.

Koliko je koštala serija o Nemanjićima?

– Još nije završena finalna montaža, ali verovatno će koštati oko 2,9 miliona evra sa svim porezima i doprinosima, od čega će RTS platiti 1,1 milion, a ostalo je pokriveno novcem finansijera, sponzora i prijatelja serije. Montaža još nije gotova i verujemo da će biti više od 12 planiranih nastavaka.

Koji su teži pritisci na medije – ekonomski ili politički?

– Uvek su gori ekonomski pritisci, ali mi ih suštinski nemamo, jer zahvaljujući Vladi Srbije imamo stabilno finansiranje. Dakle, ekonomskih pritisaka nemamo. Politički pritisak je nešto što je apsolutno prirodna stvar, zato što svi misle da će postati vladaoci sveta ako budu imali dovoljno minuta na RTS-u. To je apsolutna zabluda. Mi treba da budemo televizija koja nije „ni po babu, ni po stričevima“.

Kritikuju vas i vlast i opozicija?

– Dobro je što su svi ljuti na nas, loše bi bilo da su jedni zadovoljni a drugi nezadovoljni. Imaju pravo da kritikuju, ali hajde da vidimo da li su te kritike zasnovane na činjenicama ili ne. Od kada sam došao na čelo RTS-a, nisam imao nijednu političku izjavu. I, dok sam na ovom mestu, neću je imati!

Hoće li biti snimljen, kao što ste najavljivali, dokumentarni film o bombardovanju RTS-a?

– To je bila moja želja. Raspisali smo konkurs, ali, nažalost, nismo dobili scenario koji zadovoljava nivo takve priče. Razmišljamo o tome da pozovemo nekoliko ljudi da oni napišu sinopsis za film i da odaberemo najbolji. Naša moralna obaveza je da se to uradi, kao i da se napravi novi spomenik u znak sećanja na poginule. Za spomenik već postoji projekat.