Kome večeras idu Zlatni globusi?

Nova godina znači i ova sezona priznanja, a prva značajna manifestacija, 75. izdanje Zlatnog globusa, zakazana je za večeras u 20 sati po američkom vremenu. Tim povodom portal USA Today, predviđa ko će osvojiti nagrade u glavnim kategorijama i ko bi trebalo da se vrati kući sa statuom.

Prema ovom portalu u kategoriji Drama, gde su među nominovanima “Call Me By Your Name”, “Dunkirk” i “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, pobediće “The Shape of Water”, dok bi prema mišljenju autora tu nagradu trebalo dodeliti ostvarenju “The Post”.

“’The Shape of Water’ vodi sa sedam nominacija, što ‘bajci o Hladnom ratu’ Giljerma Del Tora daje na snazi. Sa druge strane ‘The Post’, koji ima šest nominacija, nudi kompletan sadržaj, što uključuje i sjajne glumačke legende Meril Strip i Toma Henksa”, obrazloženje je portala.

U istom tekstu kao pobednik u kategoriji Komedija ili mjuzikl, navodi se “Lady Bird”, a kao moralni pobednik se izdvaja “Get Out”.

“Poput prošlogodišnjeg ostvarenja ‘La La Land’ i ‘Lady Bird će imati koristi što nije u kategoriji Drama. ‘Get Out’ međutim nudi nešto ekstra – gorku društvenu satiru i metafore o rasizmu”, objašnjenje je kategorije u kojoj su nominovani i “The Disaster Artist”, “The Greatest Showman” i “I, Tonya”.

Glumice koje su nominovane za najbolju ulogu u drami su Džesika Čestejn (Molly’s Game), Seli Hokins (The Shape of Water), Frensis Mekdormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri), Meril Strip (The Post) i Mišel Vilijams (All the Money in the World), a USA Today smatra da će ovde pobjeda biti zaslužena.

“Strip i Hokins su jaki konkurenti jer njihove uloge nose snagu celog projekta, ali ovo je sezona Mekdormand i najverovatnije će osvojiti svoj prvi Zlatni globus u karijeri”, tvrdi autor.

Kada je u pitanju ista kategorija za muškarce, u kojoj su nominovani Timoti Šalame (Call Me By Your Name), Danijel Dej Luis (Phantom Thread), Tom Henks (The Post), Geri Oldman (Darkest Hour) i Denzel Vošington (Roman J. Israel) situacija je slična.

“Bilo koje druge godine ovaj trofej osvojio bi Šalame sa emotivnom ulogom u priči o seksualnom otrežnjenju. Na njegovu žalost, Oldman se kompletno transformisao u Vinstona Čerčila od glave do pete, zbog čega će najvjerovatnije dobiti ne samo Zlatni globus, već i Oskara”, piše u tekstu.

Za najbolju žensku ulogu u komediji ili mjuziklu nominovane su Džudi Denč (Victoria & Abdul), Helen Miren (The Leisure Seeker), Margot Robi (I, Tonya), Serše Ronan (Lady Bird) i Ema Stoun (Battle of the Sexes).

“Ronan je definitivno najbolja stvar u filmu ‘Lady Bird’, što će irskoj lepotici sigurno doneti Zlatni globus, ipak Robi je ostvarila veliki uspeh sa crnim humorom koji je za nas mnogo impresivniji”, zaključuje se u članku u kojem se kao pobjednik iste kategorije za muškarce navodi Džejms Franko (The Disaster Artist).

“Moralni pobednik” za USA Today ipak je Danijel Kaluja (Get Out), pored nominovanih Stiva Karela (Battle of the Sexes), Ansela Elgorta (Baby Driver) i Hjua Džekmena (The Greatest Showman).

Kada su u pitanju sporedne uloge, gotovo sigurni pobednici su Lori Metkalf (Lady Bird) i Kristofer Plamer (All The Money in the World), iako bi tu nagradu trebalo da ponesu Alison Dženej (I, Tonya) i Vilem Defo (The Florida Project).

“Plamerovih jedanaest sati rada na dosnimavanju scena u kojima zamenjuje Kevina Spejsija već je legendarna priča, što ide na štetu Defou koji ovu nagradu zaslužuje sa dirljivom ulogom hotelskog menadžera”, naveo je autor.