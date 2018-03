Miloš Biković: Čak i muškarci izlaze uplakani iz sale (foto, video)

Februar u Rusiji protiče u znaku Miloša Bikovića. On se ovog meseca upisao u istoriju ruske kinematografije, ali i pozorišta, kao prvi srpski glumac koji je zaigrao na velikoj sceni Moskovskog umetničkog teatra (MHT) „Čehov“.

Pored toga, njegov film „Led“, koji je u Rusiji premijerno prikazan na Dan zaljubljenih, oborio je rekord već prvog dana prikazivanja.

„Led“ je oborio rekorde kao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije na dan kada je izašao. On je imao potpuno rasprodate bioskope i nije bilo dovoljno bioskopskih sala da podrži želju publike da ga vidi. „Utisak je takav da čak i muškarci izlaze uplakani iz sale, jer film ima jedinstvenu energiju, i stvarno sam ponosan na to ostvarenje“, rekao je Biković za Sputnjik.

Filmski spektakl „Led“ režisera Olega Trofima zaradio je više od 92 miliona rubalja (preko 1,3 miliona evra) prvog dana prikazivanja, čime su nadmašeni rezultati svih dosadašnjih ostvarenja prikazanih u Rusiji i zemljama Zajednice nezavisnih država.

Inspirisan istinitim događajima, film „Led“ je emotivna priča o devojci kojoj je ljubav pomogla da ustane iz invalidskih kolica i da postane šampion sveta u klizanju.

Film „Led“, u kome glavne uloge igraju Miloš Biković i Aglaja Tarasova. Pred beogradskom publikom premijerno je prikazan 7. marta u bioskopu „Sinepleks“ u Delta Sitiju.

Na daskama legendarnog pozorišta

Osim toga, Biković je na Dan zaljubljenih prvi put nastupio u ruskom pozorištu. Igrao je u specijalnoj predstavi „Noć zaljubljenih“, u kojoj su izvedene scene i pesme iz legendarnih filmova o ljubavi.

„Prvi put sam nastupio na ruskom jeziku, i to na velikoj sceni MHT ’Čehov‘, koji je, po mom mišljenju, najvažniji teatar u Rusiji. To je teatar gde se stvarala istorija. Postoje dva teatra gde se stvarala istorija tog značaja, to su Šekspirov ’Glob teatar‘ i ovaj teatar, gde su Stanislavski i Čehov postavili temelje moderne glume. Nastupati na sceni MHT sa velikim zvezdama kao što su Konstantin Habenski, Paulina Andrejeva, Igor Vernik i drugi za mene je velika čast, ali i potvrda…“.

Govoreći o svojim planovima, Biković kaže da ga očekuje nastavak snimanja filma ruskog režisera Andreja Volgina „Balkanska međa“ o ruskom zauzimanju aerodroma Slatina u Prištini 1999. godine i o stradanjima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Kako navodi, taj dokumentarno-igrani film je važan, pre svega, kako bi ti događaji bili sačuvani od zaborava, a zatim i da svet čuje našu stranu priče.

„Ovaj film će nas podsetiti i na neke fakte koji se kriju u javnosti ili se o njima nedovoljno govori. Inače, to je ratna drama, emotivan film koji govori o događajima koji se nalaze u našem zajedničkom sećanju. Film smo snimali prošle godine na Zlatiboru, a ove godine treba da se dosnimi u Rusiji i izaći će na dvadesetogodišnjicu bombardovanja Srbije, početkom 2019. godine“.

Biković u filmu „Balkanska međa“ prvi put nastupa i kao glumac i kao koproducent na jednom projektu.

Ambiciozni planovi

Sa Miodragom Radonjićem, kolegom sa klase i partnerom u producentskoj kući „Arhangel studio“, trenutno radi i na „širenju saradnje u oblasti kinematografije“.

„Počeli smo da pravimo koprodukcije zajedno sa Rusima, ali i sa svim zemljama sa kojima imamo prijateljske odnose, a prijateljske odnose imamo sa svima, samo treba da ih negujemo. Ideja nam je da pravimo jednu, da tako kažem, spoljnu politiku naše zemlje i da podsećamo narode i javnost na značaj Srbije, kako nam se devedesete više nikada ne bi desile“.

Za samo pola godine njegova produkcijska kuća je realizovala četiri projekta. Jedan od većih uspeha je taj što je uspeo da dovede ruske filmadžije u Srbiju.

„Počeli smo da privlačimo ruske produkcije da snimaju kod nas, jer zakon koji je donet pre godinu dana o povraćaju poreza doprineo je tome da se klima poboljša, tako da Rusi investiraju u našu zemlju. Uspeli smo da privučemo jednu produkciju da snima u Srbiji, i ta serija će biti prikazana u Rusiji baš uoči predsedničkih izbora i to na nacionalnom kanalu. Druga velika stvar je ’Balkanska međa‘. To je koprodukcija sa Rusima, jedan veliki film. I treći je koprodukcija filma ’Južni vetar‘ — to je čisto srpski film, namenjen našim gledaocima, ali mi ćemo probati da ga prodamo i na ruskom tržištu“.

Jedan od zadataka koje je postavio pred sebe je i da sa srpskim kolegama napravi „revoluciju u ruskoj, pa i svetskoj kinematografiji“.

„Cilj je da trenutno preko mene, a kasnije i preko kolega koje ću da povučem da uđu na rusko tržište, počnemo da prodajemo srpske filmove na ruskom tržištu. Želja mi je da napravimo jedan mali srpski lobi u kulturi preko koga ćemo to raditi. To će našoj kinematografiji omogućiti da prestane da bude ’gubitačna‘. Ako bismo ušli u Rusiju, onda bismo mogli da napravimo revoluciju u kinematografiji, prvo ruskoj, a onda i svetskoj“.

Režiser Emir Kusturica je zasad jedini srpski umetnik koga je odlikovao ruski predsednik Vladimir Putin i sa kim se više puta sastao. S obzirom na to da i Biković uživa ogromnu popularnost u Rusiji, pitali smo ga da li možda i on očekuje poziv ili priznanje iz ruku ruskog predsednika?

„Ne očekujem, ali nadam se da je tek preda mnom neka delatnost koja će me kvalifikovati za to. Ja njega izuzetno cenim, poštujem i uvažavam. Bila bi mi čast da se upoznam sa njim, zato što smatram da je jedinstven čovek i veoma inspirativan“, rekao je Biković.

Spreman za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Ako mu obaveze dozvole, Biković će ovog leta pratiti i Svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se održati u Rusiji u periodu od 14. juna do 15. jula.

„Pratiću, vrlo rado, ako ne budem imao snimanja. Navijaću, naravno, za Srbiju, ali podjednako i za Rusiju, zato što Rusiju zaista smatram svojom drugom domovinom. Moram da priznam da bih se našao u teškoj situaciji ako bi Srbija igrala protiv Rusije, ali u tom slučaju bi mi bilo draže da Srbija pobedi“, kaže Biković.

Rusi obećavaju da će ovogodišnji mundijal biti „najbolji u istoriji fudbala“.

„Biće spektakularno, veliko, raskošno i lepo, to je ono u šta sam siguran i nadam se da u to vreme neću imati nekog posla i da ću moći to da ispratim“, rekao je Biković.

(Sputnjik)