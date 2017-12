Najbolji filmovi 2017. godine

Kraj godine je obično vreme kada se svode računi, proglašavaju najbolji i prave planovi za narednu godinu. Svake godine se izdvoje naslovi koji privlače pažnju svojim aktuelnim temama, žanrovskom raznolikošću i novim narativima. Mi vam tradicionalno prenosimo samo neke od lista najboljih u prethodnoj godini a na vama je da naknadno pogledate one koje ste eventualno propustili.

Američki filmski institut (AFI) je kao i svake godine proglasio deset najboljih filmova koji su obeležili proteklu godinu. Prošle godine čak 7 od 9 nominovanih za najprestižniju nagradu Oskar u kategoriji najboljeg filma bili su sa ove liste. Filmovi koji su dobili nagradu Instituta kao najbolji u 2017. godini su: „The Big Sick“, „Call Me By Your Name“, „Dunkirk“ („Dunkirk“), „The Florida Project“, „Get Out“, „Lady Bird“, „The Post“, „The Shape of Water“, „Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri“, „Čudesna žena“ („Wonder Woman“).

Kada su u pitanju nominacije za nagradu „Zlatni globus“ čak 7 filmova sa „AFI“ liste se izdvajaju kao vodeći po broju nominacija. U kategoriji drame svih pet noiminovanih filmova se nalaze i na „AFI“ listi, a to su: „Call Me By Your Name“, „Dunkirk“ („Dunkirk“), „The Post“, „The Shape of Water“ i „Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri“. Od onih u kategoriji komedija/mjuzikl na obe liste nalaze se samo dva i to: „Get Out“ i „Lady Bird“, a pored njih za Zlatni globus nominovani su i „The Disaster Artist“, „The Greatest Showman“ i „I, Tonya“.

Američki filmski institut proglasio je i najbolja ostvarenja u oblasti televizije. Sledeće serije nagrađene su kao najbolje u 2017. godini: „Big Little Lies“, „The Crown“, „Feud: Bette and Joan“, „Game of Thrones“, „The Good Place“, „The Handmaid’s Tale“, „Insecure“, „Master of None“, „Stranger Things 2“, „This Is Us“, a specijalna nagrada ide za TV program „The Vietnam War“.

Da podsetimo, Institut imenuje najbolja filmska ostvarenja, ali ih ni na koji način ne rangira. On prepoznaje i proslavlja najbolja ostvarenja čitavog veka, tako da će pomenuti filmovi i TV serije biti zabeleženi u njihovim analima kao američko kulturno nasleđe.

Zanimljivo je pogledati i listu filmova koji su najbolji za 2017. godinu na osnovu podataka najvećeg svetskog internet filmskog pretraživača – IMDb-a.

„To“ („It“),

„Čudesna žena“ („Wonder Woman“),

„Lepotica i zver“ („Beauty and the Beast“),

„Logan“ („Logan“),

„Čuvari galaksije 2“ („Guardians of the Galaxy Vol. 2“),

„Liga pravde“(„Justice League“),

„Podeljen“ („Split“),

„Osmi putnik: Kovenant“(„Alien: Covenant“),

„Tor: Ragnarok“(„Thor: Ragnarok“),

„Blejd Raner 2049“ („Blade Runner 2049“).

Nastavlja se niz odlazaka velikih umetnika sa scene. Nekoliko glumačkih velikana stupilo je na nebesku scenu tokom protekle godine: Ljubiša Samardžić, Uroš Stojanović, Toma Kuruzović, Bogoljub Mitić Đoša, Oleg Vidov, Raša Popov, Relja Bašić i dr. Svet se oprostio i od velikih svetskih umetnika: Sema Šeparda (Sam Shepard), Džerija Luisa (Jerry Lewis), Rodžera Mura (Roger Moore), Džordža Romera (George Romero), Martina Landaua (Martin Landau), Bila Pakstona (Bill Paxton), Džona Harta (John Hurt), zvezde „Alo alo“ serije Gordena Keja (Gorden Kaye), Meri Tajler Mur (Mary Tyler Moore), Dele Ris (Della Reese), Stiva Rivsa (Steve Reevis), Džima Nejborsa (Jim Nabors), Miguela Ferera (Miguel Ferrer), Adama Vesta (Adam West), Pitera Salisa (Peter Sallis), Roberta Vilsona (Robert Wilson), Šona Hjudžisa (Sean Hughes), Roberta Hardija (Robert Hardy), Dona Riklsa (Don Rickles), Emanuel Riva (Emmanuelle Riva), Frenka Vinsenta (Frank Vincent), Džeja Tomasa (Jay Thomas), Dika Gregorija (Dick Gregory) i Harvija Atkina (Harvey Atkin), kao i čuvenog reditelja Džonatana Demija (Jonathan Demme)

Na kraju srećnu Novu godinu i puno dobrih filmova u 2018. godini želi vam filmski urednik Krstarice.