Objavljene nominacije za Oskara: ovaj film ima čak 13 nominacija (video)

​Film „The Shape of Water“ reditelja Giljerma del Toroa osvojio je danas najviše, ukupno 13 nominacija za prestižnog Oskara dok je Greta Gervig peta žena nominovana u kategoriji najbolje režije za nagradu američke Akademije filmskih umetnosti i nauke, javila je agencija AP.

Po broju nominacija, pored ostvarenja Del Torea, osam nominacija je dobio film „Dunkirk“ Kristofera Nolana dok je sedam dobio film ​“​Three Billboards Outside Ebbing, Missouri​“ Martina MekDonaga.

Akademija je navela da će se devet filmova takmičiti za najbolji film, a to su „Call Me By Your Name“, „Darkest Hour“, „Dunkirk“, „Get Out“, „Lady Bird“, „Phantom Thread“, „The Post“, „The Shape of Water“ i „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

U kategoriji najbolje režije nominovani su Del Toro, Nolan, Džordan Pil, Greta Gervig i Pola Tomas Anderson.

​Za najbolju glumicu će se takmičiti Seli Haukins, Frensis MekDormand, Margot Robi, Serše Ronan i Meril Strip a za najboljeg glumca Timoti Šalame, Danijel Dej-Luis, Geri Oldman, Danijel Kaluja i Denzel Vašington.

Oskar se dodeljuje u 24 kategorije, medju kojima za najbolji film, režiju, glavnog glumca i glavnu glumicu, najbolju sporednu mušku i žensku ulogu, najbolji originalni scenario, najbolji adaptirani scenario, najbolji strani, dokumentarni i animirani film, kao i za najbolju muziku i specijalne efekte.

O​vogodišnja, 90. ceremonija dodele Oskara biće održana 4. marta u Los Andjelesu.

Pobednik na prošlogodišnjoj dodeli je bio mjuzikl „La La Land“ reditelja Dejmijena Šazela,​ koji je osvojio​ šest nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka.

