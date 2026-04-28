1. maj donosi blagoslov za jedan znak – dobija ono što mu nedostaje da konačno krene dalje

Praznik rada ove godine ne miriše samo na roštilj i prvi izlazak u prirodu. 1. maj donosi blagoslov jednom znaku koji već mesecima vuče težak teret na leđima. Reč je o Devici, znaku koji je predugo čekao da se kockice slože.

Kosmička slika tog dana otključava vrata koja su do sada bila zatvorena, a ključ stiže u obliku mira, jasnoće i konkretne prilike koja se ne propušta.

Zašto baš Devici 1. maj donosi blagoslov

Device su znak koji previše analizira i sebi retko dozvoljava odmor. Ulazak Venere u Ovan i povoljan ugao Meseca daju im upravo ono što im nedostaje, hrabrost da povuku potez bez beskrajnog razmišljanja. Tog dana napokon prestaju da odlažu razgovor koji su odlagali mesecima.

Energija praznika ih gura ka odluci. Bilo da je u pitanju posao, ljubav ili selidba, javlja se osećaj da je vreme isteklo za stara opravdanja.

Devica dobija unutrašnji mir, a to je gorivo koje joj je nedostajalo.

Šta ovom znaku nedostaje da konačno krene dalje

Devici nedostaje dozvola sebi da bude srećna bez razloga. Ona stalno traži opravdanje za radost i misli da mora da je zasluži. Dar neba u maju upravo to skida sa stola, blagoslov stiže bez uslova i bez sitnih slova u ugovoru.

Posle 1. maja Device kreću napred.

Stari odnosi koji su ih iscrpljivali polako blede. Nova vrata se otvaraju, a one prvi put posle dugo vremena imaju snage da kroz njih prođu bez osvrtanja.

Šta tačno znači majski blagoslov za znak Device

1. maj donosi blagoslov koji se ne meri parama, iako ni novac neće izostati. Reč je o oslobađanju od krivice.

Device imaju naviku da nose tuđe terete i osećaju odgovornost za stvari na koje ne mogu da utiču. Ovaj praznik im pomaže da spuste taj teret na pod i odu dalje.

Šta donosi praznik rada na ljubavnom planu

Praznični dar zvezda se najjasnije vidi u emotivnom životu. Device u vezi konačno dobijaju iskren razgovor sa partnerom, onaj koji čekaju mesecima.

Slobodne Device upoznaju osobu koja ne traži ništa zauzvrat, što im je do sada bilo strano iskustvo.

iskrenost umesto poluodgovora

poziv na putovanje koje menja perspektivu

pomirenje sa članom porodice posle duge tišine

nova prijateljica koja postaje sigurna luka

Kome još 1. maj donosi blagoslov pored Device

Iako je Devica glavna zvezda dana, energija prvog maja prelije se i na Bika i Jarca.

Bik dobija finansijski predah, Jarac potvrdu na poslu. Ipak, niko ne dobija toliko koliko Devica koja je ovo zaslužila strpljenjem.

Kako iskoristiti blagoslov na Praznik rada

Probajte da 1. maj provedete u prirodi, makar dva sata. Šetnja, voda i tišina pojačavaju efekat ovog tranzita kod Device.

Zapišite na papir tri stvari koje želite da pustite. Spalite taj papir uveče. Zvuči staromodno, ali Device su znak koji ritualima vraća kontrolu nad sopstvenim životom.

Izbegavajte svađe sa porodicom oko sitnica. Energija je previše dragocena da bi se trošila na stare priče.

Pustite prošlost da bude prošlost i okrenite se onome što tek dolazi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com