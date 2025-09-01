1. septembar donosi gomilu para – ali samo rođenim u ovom znaku

Zvezde kažu da novac stiže – ali samo ako si rođen u ovom znaku. Proveri da li si ti taj srećnik.

Septembar je mesec kada se nešto u vazduhu promeni. Dani postaju kraći, ali šanse za zaradu – duže. Ako si rođen u znaku Device, pripremi se: zvezde ti konačno rade u korist novčanika.

Zašto baš Device?

Device su poznate po analitičnosti, preciznosti i sposobnosti da prepoznaju priliku pre drugih. Početak septembra, kada Sunce još uvek boravi u ovom znaku, donosi talas konkretnih šansi – od poslovnih ponuda do neplaniranih prihoda. Ako si u fazi traženja posla, freelance angažmana ili razmišljaš da pokreneš nešto svoje, sad je trenutak.

Zvezde ne garantuju – ali nagoveštavaju

Naravno, horoskop nije bankovni račun. Ali astrološki aspekti ukazuju na to da Device imaju pojačanu intuiciju i fokus u prvim danima septembra. Merkur, njihov vladar, ulazi u fazu koja podstiče komunikaciju, pregovore i pametne finansijske odluke.

Praktični saveti za Device

– Ne ignoriši pozive i mejlove – iza njih može da se krije prilika.

– Ako ti se nudi dodatni posao, razmisli dvaput pre nego što odbiješ.

– Vodi evidenciju o troškovima – jer ćeš imati šta da evidentiraš.

– Pokreni ono što si odlagao – sad je vreme da se ideje pretvore u prihod.

A šta ako nisi Devica?

Ne brini, septembar ima ponešto za svakoga. Ali ako imaš Device u porodici, prijateljima ili timu – obrati pažnju. Možda baš oni povuku i tebe ka nekoj dobroj prilici.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com