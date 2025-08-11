1 znak do 20. avgusta može da dobije na lutriji: Astrolozi otkrivaju ko će se kupati u novcu

Do 20. avgusta, jedan znak može da se obogati preko noći – astrolozi otkrivaju ko treba da igra lutriju i zašto baš tada.

Do kraja avgusta, zvezde se posebno smeškaju jednom horoskopskom znaku – i to ne samo u ljubavi, već i u novcu. Astrolozi širom sveta saglasni su da se energija planeta poklapa sa velikim dobitkom, a ako ste rođeni u ovom znaku, možda je vreme da okušate sreću na lutriji.

Lav – zvezde mu pišu dobitak

Od 20. jula do 20. avgusta, Lav je u svom punom sjaju. Sunce, koje vlada ovim znakom, donosi mu samopouzdanje, magnetizam i – prema astrolozima – šansu za iznenadni finansijski dobitak. Lavovi koji su u prethodnom periodu ulagali trud, sada mogu da dobiju nagradu koja dolazi niotkuda. Lutrija, nagradne igre, pa čak i neplanirani pokloni – sve je moguće.

Šta Lav treba da uradi?

Astrolozi savetuju da Lavovi ne ignorišu intuiciju. Ako ih „vuče“ da kupe srećku, neka to urade. Takođe, važno je da ostanu otvoreni za prilike koje dolaze – bilo da je to poziv za učestvovanje u nagradnoj igri, ili slučajni susret koji donosi novac.

Da li je ovo samo za Lavove?

Iako se Lav nalazi u centru pažnje, i drugi vatreni znaci – Ovan i Strelac, mogu osetiti deo ove srećne energije. Ipak, Lav je taj koji ima najjači astrološki vetar u leđa, pa ako ste rođeni u ovom znaku, ne ignorišite znakove sudbine.

Sreća prati hrabre

Do 20. avgusta, Lavovi imaju priliku da se okrenu ka sreći i novcu. Ako ste Lav, možda je vreme da verujete u zvezde – i u sebe. Jer nekad je dovoljan samo jedan korak, jedna srećka, da se život promeni.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com