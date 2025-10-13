1 znak je pred najvećom odlukom – Evo šta planete savetuju da uradite do 1. novembra

U oktobru 2025. jedan horoskopski znak stoji pred raskrsnicom koja menja sve. Planete ne šalju upozorenje, već poziv na prelom.

Ako ste Jarac, ovo je vaš trenutak.

Zašto baš sada?

Tranzit Saturna, vašeg vladajućeg planeta, ulazi u fazu koja testira zrelost, snagu i spremnost da se izabere ono što je ispravno, a ne ono što je lako. Do 1. novembra, energija se gomila – i ne može više da se ignoriše.

Jarac – vreme je da prelomite

Jarčevi su poznati po izdržljivosti, ali sada se od vas traži ne izdržavanje, već izbor. Odluka koju odlažete već mesecima sada dolazi na sto.

Šta se dešava?

Poslovno: Moguće je da osećate da ste „zarobljeni“ u strukturi koja vam više ne odgovara

Emotivno: Odnos koji vas iscrpljuje traži iskren razgovor – ili kraj

Porodično: Stare teme izlaze na površinu – vreme je da ih pogledate bez straha

Šta planete savetuju?

Ne čekajte da se sve sruši – odluka doneta iz mira ima veću snagu

Zapišite šta vas najviše tišti – to je koren onoga što treba da prelomite

Birajte ono što vam donosi mir, ne samo sigurnost

Do 1. novembra – Saturn pravi aspekt koji donosi olakšanje, ali samo ako ste iskreni prema sebi

Jarčevi, ako osećate da ste pred raskrsnicom – niste sami. Zvezde vas ne pritiskaju da patite, već da konačno izaberete ono što je vaše.

Odluka koju donesete do 1. novembra može promeniti tok narednih meseci. Ne birajte ono što je poznato – birajte ono što je istinito.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com