15. jun donosi kišu para – ova 2 znaka će napuniti džepove bez muke

15. jun donosi neočekivan priliv novca za dva znaka. Proverite da li ste među onima koje čeka ogromno iznenađenje!

15. jun ne počinje tiho. Ponedeljak ujutru donosi takav splet okolnosti da dva znaka horoskopa moraju da provere telefon dva puta, jer prvi poziv zvuči previše dobro da bi bio stvaran.

Nije lutrija, nije čudo, već stari dug koji se konačno vraća, ponuda koja je čekala u nečijem inboksu i jedan honorar koji je zaglavio u papirologiji.

Planete su se namestile tako da Bik i Devica osete kako se finansijska situacija pomera u njihovu korist. Ne preko noći, već polako kroz nedelju koja počinje 15. juna i traje do kraja sledećeg vikenda.

Reč je o konkretnim parama, ne o apstraktnoj sreći.

Bik: Zatvarate račun koji je predugo bio otvoren

Bikovi, vama se 15. jun otvara kao dan kada se naplaćuje nešto staro. Honorar koji vam duguju mesecima, pozajmica koju ste već otpisali, ili bonus za koji su vam u martu rekli da „tek treba da bude odobren“. Ovog ponedeljka stiže poruka koja zatvara priču.

U utorak popodne stiže i druga ponuda, ovog puta za novi posao ili honorarni angažman pored postojećeg. Nemojte odmah da kažete ne zato što vam zvuči prejednostavno. Bikovi, vi imate naviku da sumnjate u sve što ne miriše na muku, a baš zato propustite polovinu prilika koje vam život servira.

Sasvim druga priča kreće kad dođe vikend. Bik u prvoj polovini juna dobija šansu da pregovara o većoj ceni svog rada. Ne pristajte na prvu cifru. Sačekajte da druga strana popusti, jer hoće.

Devica: Detalj koji ste primetili pretvara se u novac

Device, vaš dar za sitnice koje drugi previđaju ovih dana postaje konkretna zarada. Greška u tuđem ugovoru, propust u računu, prilika u oglasu koji su svi prelistali, vi to vidite i znate šta da uradite. Sredina juna nagrađuje upravo tu vašu osobinu kojoj se inače rugaju kao cepidlačenju.

Najveći okidač stiže kroz razgovor sa nekim koga niste videli mesecima. Kafa koja je dogovorena slučajno pretvara se u poslovni dogovor. Devica oko 15. juna može da računa na ponudu koja stiže iz porodičnog kruga ili preko bivše koleginice.

Nemojte da brzopleto trošite ono što stigne. Vaš najveći neprijatelj ove nedelje niste vi sami, već neko ko će vam reći „daj, počasti, dobio si“. Devica koja zna da kaže „ne mogu sad“ ovog juna pravi razliku između jednokratnog prihoda i ozbiljne ušteđevine.

Šta ako niste Bik ni Devica

Ne morate da odustanete od nedelje samo zato što vam horoskop za 15. jun ne obećava direktan priliv. Energija petnaestog juna radi za sve koji slušaju. Pozovite osobu koju odlažete da pozovete već nedeljama. Pošaljite onaj račun koji ste zaboravili da pošaljete. Otvorite mejl koji ignorišete.

Greška broj jedan koju većina pravi u ovakvim periodima je čekanje. Sredina juna nagrađuje pokret, ne planiranje. Najveći problem nije nedostatak prilika, problem je što ih ne vidimo dok ne prođu.

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