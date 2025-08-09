2 horoskopska znaka će bankrotirati do 15. avgusta: Pun Mesec u Vodoliji će ih uništiti

Danas stiže pun Mesec u Vodoliji (9. avgust), a na nebu je haotična planetarna situacija, pa su Ribe i Vodolije na udaru, i lako mogu da bankrotiraju u naredih sedam dana.

Položaj planeta za njih je negativan, što se posebno može odraziti na finansije ovih znakova, ako ne budu oprezni i racionalni sa finansijama. Naime, Mars u Vagi i Saturn u Ovnu donose nestabilnu finansijsku situaciju, pa treba izbegavati bilo kakve rizične poteze.

Ribe i Vodolije ne smeju da se opuštaju, barem što se novca tiče, tako da treba da paze kako raspolažu budžetom.

Ribe

Saturn i Neptun u Ovnu mogu lako da vas dovedu do prosjačkog štapa. Pozajmice, krediti i neprovereni poslovi mogu da vam dođu glave.

Vodolije

Neptun u lošem aspektu sa Saturnom govore o tome da jedva spajate kraj sa krajem. Zbog toga treba da vodite računa i napravite novi plan štednje.

(Informer)

