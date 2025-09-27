2 horoskopska znaka će bankrotirati do 3. oktobra: Mars u Škorpiji će ih isprazniti džepove

Saturn je u Ribama, a Mars u Škorpiji. Položaj planeta neće odgovarati svim znakovima horoskopa, pa neki lako mogu da ostanu bez novca u narednih sedam dana.

Na nebu je izazovan aspekat Marsa i Plutona, pa treba biti oprezan i sa finansijama. Saturn u Ribama nas podseća da su materijalne stvari prolazne, a bitnije ljudske vrednosti.

U ovom periodu Vage i Jarčevi neće paziti sa novcem, pa lako mogu da bankrotiraju do 3. oktobra.

Vaga

Mars u Škorpiji u lošem aspektu sa Plutonom donosi vam veliki trošak. Imaćete veći odliv novca u narednih nekoliko dana.

Jarac

Imali ste megalomanske planove, ali će to pasti u vodu, pa ćete shvatiti da ste potrošili novac koji ne može da vam se vrati.

(Informer.rs)

