2 najuspešnija znaka horoskopa, prave sile prirode, ali jedan od njih je ipak za nijansu bolji!

Mnogi astrolozi smatraju da su Ovan i Jarac su dva najuspešnija horoskopska znaka koja uspevaju u gotovo svemu što naume, dosledno prevazilazeći sve neuspehe i prepreke kako bi se probili do vrha.

Ova dva horoskopska znaka su sama po sebi moćne snage, prema rečima astrološkog konsultanta Stjuarta Kinga, postoji jedan znak toliko odlučan u svom uspehu da nadmašuje većinu svoje konkurencije.

Dakle, ko je zaista uspešniji od njih dvojice i šta ih uopšte čini tako uspešnim?

1. Ovan

Ovan je jedan od dva najuspešnija horoskopska znaka zahvaljujući svojoj hrabrosti i sklonosti ka riziku. On ima ono što je potrebno da bude uspešan u svim oblastima života, a veliki deo svog uspeha duguje svojoj samouverenoj prirodi.

„Nema sumnje da je Ovan samouvereniji od Jarca“, rekao je King. „Jarac ima moć, pokretačku snagu, ali iskreno, isto tako i Ovan.“

Čak i ako bi Jarac logično mogao biti odličan vođa, ljudi imaju tendenciju da prate one koji su bistri, smeli i samouvereni, zbog čega Ovan pobeđuje u smislu ko je najsamouvereniji. Ne samo to, već i njihova priroda sklonost rizicima i otvorenost takođe trijumfuju nad Jarcem, dajući im još jednu prednost. Kao što je King objasnio, „Sreća prati hrabre.“

Ipak, King je primetio da postoji nekoliko stvari koje sprečavaju Ovnove da ostvare svoj puni potencijal, uglavnom njihova impulsivnost i egocentričnost. Ovnovi jure ka svojim ciljevima punom brzinom napred, što ih ponekad može navesti da kažu ili urade stvari koje nisu u njihovom najboljem interesu. Uz ovu impulsivnost ide i njihova sklonost da „više razmišljaju o sebi nego o drugima“, što može spaliti važne mostove koji su Ovnu potrebni da bi stigao do vrha.

Zaključak: Dok je Ovan svakako jedan od najuspešnijih horoskopskih znakova, Jarac ima prednost nad Ovnom.

2. Jarac

Jarac je takođe jedan od najuspešnijih horoskopskih znakova, i kako je King objasnio, njihova disciplina je glavni razlog zašto imaju tendenciju da nadmaše Ovnove. Pored toga, Jarac ima sposobnost da drži jezik za zubima na način na koji Ovan ne može, što gradi jake veze koje mogu da koriste da se popnu na vrh.

Možda spolja nisu emotivni, ali Jarci ne vole da razočaravaju druge jer bi to moglo da ugrozi njihove veze i uspori njihov rast. Zato su tako dobri u vezama, jer razumeju da će im bliske veze pružiti dodatnu osnovu koja im je potrebna za uspeh.

Takođe, Jarac poznat po tome što je veoma uporan i ima neverovatnu sposobnost „da ne uspe 1000 puta i nastavi dalje“, rekao je King. „Jarac je verovatno najdisciplinovaniji znak zodijaka“, što nesumnjivo ide u njihovu korist. Ovnu nedostaje strpljenja i radije bi promenio kurs nego krenuo napred, dok Jarac nikada neće odustati od cilja.

Zaključak: Iako Jarac možda izbegava preuzimanje rizika koji su prirodni za Ovnove, kada dođe do gužve, oni će apsolutno učiniti šta je potrebno, što Jarca čini najuspešnijim znakom zodijaka od svih.

(Your Tango)

