2 znaka bankrotiraće do 10. oktobra, pun Mesec u Ovnu odvešće ih u debeli minus

Vaga i Lav bankrotiraće do 10. oktobra, pun Mesec u Ovnu će ih upropastiti.

Bliži se pun Mesec u Ovnu, a Vage i Lavovi su na udaru Marsa i Merkura iz Škorpije, tako da lako mogu da bankrotiraju od 10. oktobra.

Izazovan aspekat Marsa i Plutona iz Vodolije donosi novčane gubitke. Vage i Lavovi nisu u baš idealnoj poziciji kada je novac u pitanju, pa mogu da bankrotiraju u narednih sedam dana.

Vaga

Mars u drugom polju donosi vam potrebu da ulažete novac, ali vas isto tako očekuju i veliki troškovi. Zbog toga ćete shvatiti da ste u minusu.

Lav

Merkur u Škorpiji vam neće odgovarati, pa ćete uspeti da izgubite novac. Pošto će Merkur boraviti u četvrtom polju, očekujte veće izdatke za porodicu i stan.

(Informer)

