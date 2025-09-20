2 znaka bankrotiraće do 26. septembra: Pomračenje Sunca će ih dokrajčiti

Ovog meseca u toku je sezona pomračenja (Sunca i Meseca), a Bikovi i Vodolije su na udaru planeta, pa lako mogu da ostanu bez novca u narednih sedam dana.

Uran je u izazovnom aspektu sa Venerom, pa može da izazove neplanirane troškove. Koliko god mislili da ste dobro procenili, lako možete da se prevarite.

Bikovi i Vodolije nisu u najboljoj poziciji i mogu da bankrotiraju u narednih sedam dana.

Bik

Merkur u izazovnim aspektima donosi vam neplanirane troškove. Bilo kakav rizik u ovom izazovnom periodu neće imati smisla.

Vodolija

Saturn u Ribama zahteva štednju, a ne rasipništvo. Imaćete probleme sa dugovima i bilo kakva impuslivna kupovina može da vam se obije o glavu.

(Informer.rs)

