2 znaka bankrotiraće do 5. septembra: Retrogradni Saturn u Ribama će ih uništiti, mogu lako sve da izgube

Uveliko je retrogradan Saturn, planeta discipline, ograničenja i životnih lekcija, a uskoro i menja znak. Od 1. septembra 2025. Saturn kreće retrogradno u znaku Riba, a za mnoge će to biti vreme introspekcije, povratka na stare teme i usporavanja.

Ovakav retrogradni Saturn u Ribama uvek donosi lekcije kroz granice i iluzije, testira našu odgovornost u emotivnim i porodičnim odnosima, tera nas da se suočimo sa starim ranama i svojim unutrašnjim svetom

Veliki udar retrogradnog Saturna mogu najviše da osete Ribe i Vodolije, pa se može desiti da bankrotiraju do 5. septembra.

Pored retrogradnog Saturna, u toku je sezona Device koja zahteva bolje da organizujemo sopstveni život, ali i finansije, tako da su detalji ključni u planiraju i organizaciji.

Ribe i Vodolije nisu u najboljem položaju kada su planete u pitanju, pa mogu da ostanu bez para u narednih sedam dana.

Ribe

Saturn se poslednji put vraća u vaš znak gde će boraviti do 14. februara, tako da se spremite za udar karme i sudbine. Morate da štedite više jer lako možete da ostanete bez svega.

Vodolija

Saturn ponovo u Ribama donosi vam besparicu i osećaj finansijske ugroženosti. Zbog toga ćete pozajmljivati novac i verovatno zapasti u dugove.

(Informer)

