2 znaka će bankrotirati do 17. oktobra: Retogradni Saturn može ih dovesti do prosjačkog štapa

Bik i Ribe mogu lako da ostanu bez novca do 17. oktobra. Planete nisu na njihovoj strani.

Na nebu je haotična planetarna situacija, a Ribe i Bikovi su na velikom udaru planeta, tako da mogu da bankroriraju u intervalu od sedam dana. Retrogradni uticaji planeta i pozicija Marsa u Škorpiji lako može da dovede do finansijskog kolapsa ove jeseni.

Ribe i Bikovi nemaju dobru podršku planeta u narednom periodu, pa lako mogu da ostanu bez novca.

Ribe

Trošite veliki novac kao da „sutra ne postoji“. Zbog toga lako možete da ostanete bez novca. Pazite prilikom velikih kupovina.

Bik

Pozicija Merkura donosi vam odliv novca i to kroz pogrešne procene i loše poslovne poteze. Drugim rečima, neko može da vas nagovori na pogrešan finansijski potez koji će doveti do kolapsa.

