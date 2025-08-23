2 znaka će bankrotirati do 29. avgusta: Mars u Vagi će ih dovesti do finansijske propasti i isprazniti novčanik

Mlad Mesec u Devici počinje 23. avgusta, a položaj planeta neće odgovarati Vagama i Škorpijama, pa lako mogu da ostanu bez novca do 29. avgusta.

Aspekti Marsa i retrogradnog Saturna stvaraju tenzije, tako da mnogi znakovi mogu da se zalete sa ishitrenim kupovinama, pa ostanu bez novca.

Ova dva znaka horoskopa nikako nisu u povoljnoj planetarnoj poziciji kada je novac u pitanju, pa mogu da bankrotiraju u narednih sedam dana.

Vaga

Mars u vašem znaku vas tera da trošite. Imate potrebu da kupujete na veliko, a to može da se ispostavi kao greška. Pažljivo planirajte budžet.

Škorpija

Jupiter u Raku vas navodi na razmišljanje da je dobar period za uvećanje prihoda ali i renoviranje doma. U ovom momentu to može da bude potez koji će da dovede do finansijskog kraha.

