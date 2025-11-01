2 znaka će bankrotirati do 7. novembra: Pun Mesec u Biku će im isprazniti novčanik

Ovnovi i Blizanci mogu lako bankrotirati u narednom periodu, posebno utiče na njih.

Pun Mesec 7. oktobra 2025. neće proći neprimetno — biće to trenutak koji menja tok, za neke tiho, a za druge gotovo dramatično. Astrolozi kažu da će ovaj Mesec probuditi sve ono što smo gurali pod tepih – emocije, strahove, istine koje smo izbegavali.

Uticaj punog Meseca koji nas očekuje 5. novembra već se uveliko oseća, a znakovi kao što su Ovnovi i Blizanci imaju šanse da ostanu bez para u narednih sedam dana.

Pun Mesec ovog novembra nalazi se u specifičnom znaku, odnosno u Biku, koji simbolizuje materijalno stanje, tako da će mnogi ljudi imati utisak da nemaju dovoljno novca i da bi mogli bankrotirati

Ovan

Pun Mesec dešava se u vašem polju finansija, tako da vas očekuje veliki trošak. To može lako da bude pogrešna procena, jer će se ispostaviti da ste loše uložili novac.

Blizanci

Pun Mesec uvek je okidač za troškove u vašem slučaju, jer je ova planeta vladar vašeg polja finansija. Probajte da se suzdržite od velikih kupovina, inače ćete bankrotirati.

