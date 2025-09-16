2 znaka čeka ljubavni pakao do kraja septembra: Zvezde su im spremile haos!

Astrolozi nagoveštavaju emotivnu buru, a u centru pažnje nalaze se Blizanci i Škorpije, kombinacija koja i bez spoljašnjih izazova ume da bude prava drama.

Zvezde imaju pakleni plan. Ovaj mesec, međutim, mogao bi da probudi scenario ljubavnog trougla, punog sumnji, strasti i neizvesnih izbora.

Blizanci ulaze u period unutrašnjeg preispitivanja. Dvostruke poruke, konfuzija i osećaj da ih niko ne razume pratiće ih iz dana u dan. Njihova prirodna potreba za slobodom može ih dovesti do toga da se nađu na dve strane istovremeno i da nesvesno stvore trougao koji nimalo nije bezazlen.

Škorpije, s druge strane, izlaze iz emotivne uspavanosti. Njihova intenzivna priroda sada se budi punom snagom – žele kontrolu, jasnoću i dubinu. Upravo ta potreba može ih gurnuti u situaciju u kojoj će želeti sve – ali rizik je da izgube poverenje voljene osobe.

Šta horoskop predviđa?

Za Blizance – osećaj rastrzanosti i dilemu između sigurnosti i uzbuđenja. Njihove reči mogu biti dvosmislene, a postupci neusklađeni, što partneru donosi sumnju i osećaj nesigurnosti.

Za Škorpije – talas intenzivnih emocija, želja da zavire u svaku tajnu i strah da ih neko ne izda. Njihova potreba da sve drže pod kontrolom može se sudariti sa Blizancima koji izmiču pravilima. Rezultat je emotivni sudar koji podseća na „pakao u dvoje“.

Kako preživeti astrološki test?

Ne donosite odluke u afektu, jer trenutni bes ili povređenost mogu uništiti ono što se kasnije može popraviti. Budite iskreni, pošto zvezde ovih dana ne praštaju poluistine i dvostruke igre. Kontrolišite svoje strasti, jer iako ljubavni trougao može delovati uzbudljivo, on dugoročno donosi samo bol i razočaranje

I na kraju, učite lekciju – i Blizanci i Škorpije sada su na testu poverenja, kako prema partneru, tako i prema samima sebi.

Ako na vreme prepoznaju signale i suoče se s vlastitim slabostima, ovaj period može biti prilika za rast i snagu, a ne za raspad.

(Informer.rs)

