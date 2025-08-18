2 znaka horoskopa stalno su nervozni, kao da svaki dan ustaju na „levu nogu“

Neki ljudi jednostavno ne podnose ustajanje.

Budilnik ih iritira, kafa ne deluje, a svaka sitnica je dovoljan razlog da im se raspoloženje dodatno pokvari.

Njima se to ne događa samo povremeno – kod njih su gotovo pravilo. Oni mogu biti divno društvo kad su dobro raspoloženi, ali ako ustanu na „levu nogu“, bolje im se ne naći na putu.

Poznati su po tome što im živci često prorade brže nego što bi hteli, a nervoza im zna upropastiti dan i pre nego što on zapravo i počne.

Rak: Emocije na maksimumu od prvog sata

Rakovi su izuzetno osetljivi na atmosferu oko sebe. Ako ih ujutro dočeka nered, loša vest ili i najmanje odstupanje od rutine, njihovo raspoloženje može pasti brže nego što kafa može zakuvati.

Budući da njihove emocije upravljaju svakim delom dana, nervozno jutro često znači i nervozan ostatak dana, osim ako ih nešto posebno ne razveseli i preokrene energiju.

Jarac: Nema strpljenja za gluposti

Jarčevi vole red, tačnost i efikasnost, a jutarnji haos im je neprijatelj broj jedan. Ako neko kasni, ako saobraćaj stane ili ako plan ne ide kako su zamislili, njihovo nezadovoljstvo postaje itekako vidljivo.

Njihova nervoza ne dolazi iz hira nego iz osećaja da im neko oduzima dragoceno vreme. A kad Jarac oseti da mu dan počinje s promašajem, retko se brzo vraća u dobro raspoloženje.

