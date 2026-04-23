2 znaka imala su zbunjujući početak godine, ali sad sve konačno počinje da ima smisla, kaže poznata astrološkinja

Zbunjujući početak godine imala su ova 2 znaka horoskopa. Ali prema rečima profesionalne astrološkinje Hejli Komet, sve konačno počinje da ima smisla i olakšanje je na putu.
Od gubitaka u karijeri do stvari koje kreću po zlu u vašem ličnom životu, ovi astrološki znakovi verovatno osećaju kao da im život u poslednje vreme ima ličnu osvetu.
Iako je početak ove godine možda bio buran, neće zauvek ostati ovako kako su ova 2 znaka imala. Kao što je Komet objasnila, plima se zvanično okrenula i stvari odavde postaju mnogo bolje.
1. Devica – ove prekretnice su upravo ono što vam je potrebno
„Veći deo 2026. godine, vaša vladajuća planeta, Merkur, bila je pozicionirana u znaku koji prezire, znaku Riba, a ovo je vaš suprotni znak“, objasnila je Komet. Pošto energija vaše Ribe utiče na vaše posvećene veze, bilo romantične ili poslovne, stvari su verovatno bile zbunjujuće od prvog dana 2026. godine.
Od ljudi koji se čudno kreću ili se ponašaju podmuklo, energično, stvari se nisu činile sasvim smirenim. Nastavila je: „Takođe ste mogli osetiti energetske ili psihičke smetnje ljudi iz prošlosti.“ Ne nužno na načine koji su bili štetni, ali svakako na načine koji su bili zbunjujući.
Ali Merkur je zvanično ušao u novi znak 14. aprila, kada se preselio u Ovna. Pitate se zašto i dalje osećate njihovo prisustvo iako više nisu u vašem životu. Od sada pa nadalje zatvarate ova poglavlja svog života jednom za svagda.
Koliko god teško bilo, direktnim komunikacijom i dubokim razmišljanjem, postaćete najbolja, najzrelija verzija sebe koja ide napred. Možda to znači da prekinete kontakt sa ljudima nakon što razmislite ili da vodite neprijatne razgovore. Ali ove prekretnice su upravo ono što vam je potrebno da se uzdignete na viši nivo.
2. Blizanci – pomalo ste zbunjeni, ali to brzo prestaje
Vaša vladajuća planeta, Merkur. Proveli ste veći deo godine do sada sedeći na mestu gde se ne osećate kao kod kuće. Ovo je stvari učinilo dodatno zbunjujućim za vas. Ali ova planeta je konačno u novom horoskopskom znaku i do sada verovatno već možete osetiti da se sve menja na bolje.
Prema Kometu, iako je možda bilo mnogo pogrešne komunikacije koja je uticala na vašu karijeru. Možda čak i na vašu reputaciju. Očekujte da će se ovi problemi vezani za posao rešiti. Od toga što su vaši šefovi konačno direktni do završetka projekata. Osetićete olakšanje kada konačno odvojite vreme da obradite sve što se dogodilo od početka 2026. godine.
„Takođe ste mogli da pronađete mnogo mentalne obrade oko toga šta radite za svet uopšte. Potencijalno se osećate pomalo zbunjeno ili pomalo izgubljeno“, rekla je Komet, ali ne očekujte da će stvari ostati ovako zauvek.
