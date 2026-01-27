2 znaka konačno mogu da odahnu, teška vremena prolaze, radost i normalan život se vraća na velika vrata posle 27. januara

Konačno mogu da odahnu. Posle 27. januara 2026. godine, teška vremena prolaze i konačno su završena za ova tri horoskopska znaka. Radost i normalan život vraćaju se na velika vrata. Mars u konjunkciji sa Plutonom je snažan tranzit koji otkriva zakopane borbe kako bismo se konačno mogli nositi sa njima.

Nema više skrivanja u senci zbog ovih teškoća. Suočavamo se sa njima direktno. Mars pruža hrabrost da se suočimo sa onim što smo izbegavali, dok Pluton uklanja ono sa čime više ne možemo da nastavimo. Verujte da je ovo dobra stvar.

27. januara, kakve god teškoće ovi astrološki znaci prolaze dostižu svoju tačku preloma. Poruka Marsa u konjunkciji sa Plutonom je jednostavna, ali čvrsta: prestanite da vučete sa sobom ono što je nepotrebno. Više ne moramo da trpimo ono što je nepodnošljivo. Teška vremena konačno prolaze.

1. Blizanci – povlačite crtu i postavljate svoje granice

Ovo poravnanje Marsa i Plutona vas izbacuje iz glave i sprema vas da se aktivno rešite onoga što vas boli. Uložili ste dovoljno vremena, truda i novca. Trenutno želite da izađete. 27. januara, trud koji je potreban da se ovo održi postaje nemoguće opravdati. Mars u konjunkciji sa Plutonom vas podstiče da povučete crtu i čvrsto postavite svoje granice.

Više vas ne treba uzimati zdravo za gotovo. Ako vas to košta energije, onda košta previše. Kada odlučite da se rešite svojih nepotrebnih teškoća, težina brzo pada. Ne gubite ništa bitno. U stvari, vraćate svoje vreme.

2. Devica – ponovo stičete kontrolu

Konjunkcija Marsa i Plutona pokazuje obrazac za vas. Tokom ovog tranzita, postaje jasno da ste otišli ​​predaleko kada je u pitanju odgovornost. Kompenzovali ste nešto što zapravo nije vaše da popravite. 27. januara, dosta je dosta. Nema više!

Ovaj tranzit primorava na sukob sa stvarnošću. Ili se situacija menja, ili se udaljavate od nje. Više nema srednjeg puta. Teškoće se završavaju kada shvatite šta morate da uradite. Ponovno sticanje kontrole nad vašim prioritetima vraća vas sebi, jer zaista nemate vremena za mnogo više. Samopožrtvovanje više nije opcija, i vi ste više nego zadovoljni tim.

3. Vodolija – vreme je da se oduprete

Već neko vreme ste pod stresom i to vas je konačno stiglo. Dali ste sve od sebe da tolerišete situaciju za koju verujete da je tu samo da vam pokvari raspoloženje i oduzme energiju. Vreme je da kažete ne. Mars u konjunkciji sa Plutonom vas tera na akciju, i to je mnogo lakše nego što ste mislili.

Ovo bi moglo da uključuje dinamiku veze koja je potpuno poremećena ili jednostavno promenu načina života koja mora da se dogodi. Sada znate da imate radost i normalan život u miru, bez teškoća. Jedini način da se to desi je da se suočite sa istinom i presečete je u korenu. Ne dozvolite da vas iskoriste. Uklonite se iz svake situacije koja vas vodi u depresiju. U redu je.

(Krstarica/YourTango)

