2 znaka mogu da bankrotiraju do 22. avgusta: Retrogradni Saturn u Ovnu će ih upropastiti!

Planete su se tako posložile, Mars je u Vagi, međutim, sve vreme je u lošim aspektima sa Saturnom, Neptunom i Venerom, tako da će mnogi pogrešno ulagati svoj novac.

Iako uskoro ulazimo u sezonu Device, na nebu je i dalje retrogradni Saturn, Neptun i Pluton, tako da su Ribe i Škorpije na najvećem udaru planeta, pa mogu da bankrotiraju do 22. avgusta.

Ribe i Škorpije će nekontrolisano trošiti, pa lako mogu da bankrotiraju u narednih sedam dana.

Ribe

Morate pod hitno da naučite da štedite! Stalno imate utisak da treba da trošite više nego što zarađujete, pa lako ostajete bez para.

Škorpija

Mnoge Škorpije će najviše para potrošiti na putovanja. Takođe, pojedine Škorpije mogu da izgube sudski proces, što će ih finansijski itekako koštati.

