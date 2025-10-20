2 znaka privlače sve što požele do kraja oktobra – evo zašto im zvezde ne odolevaju

Dva horoskopska znaka u punom astro naletu – ljubav, novac i prilike dolaze bez najave.

Ako ste Lav ili Blizanac, do kraja oktobra 2025. možete da očekujete da vam se želje ostvaruju bez mnogo truda – jer zvezde su na vašoj strani i ne planiraju da se povuku.

Zašto baš Lav i Blizanci privlače sve što požele?

Lav i Blizanci su trenutno u astrološkom zenitu – njihova energija, šarm i odlučnost poklapaju se sa snažnim planetarnim uticajima koji im donose magnetizam i prilike. Lavovi blistaju jer Venera u Vagi pojačava njihovu harizmu, dok Blizanci profitiraju od Merkura u Škorpiji koji im daje dubinu i moć komunikacije.

Koje želje im se najlakše ostvaruju?

Najviše uspeha imaju u sledećim oblastima:

Ljubav – privlače pažnju bez truda, bivši se javljaju, novi kontakti se spontano otvaraju.

– privlače pažnju bez truda, bivši se javljaju, se spontano otvaraju. Karijera – dobijaju ponude, pohvale i šanse koje drugi čekaju mesecima.

– dobijaju koje drugi čekaju mesecima. Novac – neočekivani prilivi, pokloni, pa čak i dobici na igrama sreće.

Kako da iskoristite ovaj period ako ste Lav ili Blizanac?

Zapišite šta želite – konkretno, jasno i bez ulepšavanja. Ponašajte se kao da ste to već dobili – energija privlači sličnu energiju. Ne ignorišite prilike – čak i ako deluju sitno, mogu da vode ka velikim stvarima. Budite zahvalni – to zadržava dobar tok i otvara još više vrata.

Šta ako niste Lav ili Blizanac?

Ne brinite – svi imamo deo natalne karte u ovim znacima. Iskoristite njihove kvalitete:

Budite hrabri kao Lav – recite šta želite.

Razmišljajte brzo kao Blizanac – povežite se, pitajte, istražujte.

Najčešća pitanja o astro sreći u oktobru

– Koji dani su najjači za Lavove i Blizance?

Oko 21. oktobra, kada je mlad Mesec u Vagi – idealno za nove početke.

– Da li je ovo period za ljubav ili posao?

Oba! Zvezde ne biraju – vi birate gde ćete usmeriti energiju.

– Kako da znam da li mi je podznak Lav ili Blizanac?

Proverite besplatno na astro sajtovima – podznak često menja igru.

Lav i Blizanci su u svom elementu – i to se vidi. Ako ste jedan od njih, ne čekajte da se čudo desi – vi ste čudo. A ako niste, učite od njih. Jer kad zvezde odluče da nekome daju sve, to nije slučajno – to je poziv da i vi zasijate.

Podeli ovaj tekst sa nekim Lavom ili Blizancem – neka znaju da je njihov trenutak stigao. A ako si ti taj znak, napiši u komentaru šta ti se već ostvarilo – da zvezde vide da si spreman za još!

