2 znaka ulaze u eru novca, uspeha i sudbinske ljubavi, od 29. novembra sve im ide od ruke, tvrdi Tamara Globa.

Sve počinje ovim datumom, naglim skokom energije, počičnje 29. novembra. Ovan i Blizanci ulaze u eru novca i ljubavi, kaže Tamara Globa.

Kada Tamara Globa nešto najavi, astrološki svet utihne ne zato što želi senzaciju, već zato što je naviknut da njene prognoze pogode tamo gde drugi samo nagađaju. Ovog puta, njene reči nose posebnu težinu: od 29. novembra, dva Zodijaka ulaze u period koji kao da je izvučen iz mitologije, a ne iz svakodnevice.

Nisu ovo sitne, kozmetičke promene, niti slučajni preokreti. Ovde Tamara Globa govori o energiji koja preoblikuje životne tokove, otvara puteve koji su godinama bili blokirani i donosi darove koji nisu vezani samo za novac — već za sreću, podršku, prave ljude i puteve koji vode ka sudbinskim odlukama.

Jedni će prvi put posle dugo vremena osetiti da ih Univerzum gura napred, a drugi će se iznenaditi lakoćom kojom dolazi ono što su dugo čekali.

Sve počinje jednim datumom, jednim naglim skokom energije, koji će otpočeti 29. novembra.

Ovan – finansijski dobici iz bajke

Ovnovi će zablistati i zadiviti druge svojim uspesima. Njihov trud i odlučnost će se isplatiti i moći će da se nose sa velikim opterećenjem.

Kolege i nadređeni primetiće njihov trud i postignuća, otvoriće im se nove mogućnosti za napredovanje u karijeri. Ovnovi će moći da dosegnu novi nivo u svojoj karijeri unapređenjem ili novim zanimljivim projektima.

Čekaju ih finansijski dobici. Prihodi će se povećati i dobiće šansu da poboljšaju svoju finansijsku situaciju. To bi moglo da se desi zbog povećanja plate, dodatnih izvora prihoda, ili profitabilnih ulaganja. Ti uspesi ostaviće trag i u privatnom životu Ovna.

Smeše im se susreti sa ljudima koji će im postati veoma značajni. Možda će neka od tih novih poznanstava dovesti do romantičnih veza, dok će druga postati pouzdani prijatelji, ili životni partneri.

Neki Ovnovi mogu čak da povuku ozbiljne korake, poput osnivanja porodice.

Blizanci – put do sreće kroz fleksibilnost i prilagođavanje

Sledi vreme za prevladavanje unutrašnjih strahova i nesigurnosti. Ovaj mesec zahtevaće hrabrost i odlučnost da se pobede problemi.

Važno je zapamtiti da će fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja novim uslovima, pomoći Blizancima da pronađu put do sreće. Snovi i želje Blizanaca trebalo bi da im budu vodilja.

Mogu da odaberu neočekivane promene, poput promene posla, preseljenja u drugi grad, ili pokretanja novog projekta. Ove promene mogu otvoriti nove horizonte i prilike koje pre nisu razmatrali. Važno je da se Blizanci ne plaše rizika i da veruju svojoj intuiciji. Čak i ako je put izazovan, moći će da pronađu snagu i resurse za prevladavanje svih prepreka.

Takve promene doneće im zadovoljstvo i radost.

(Krstarica/Žena Blic)

