20. novembar je srećan dan za ove znakove, a koban za druge! U kojoj ste grupi?

20. novembar donosi snažne astrološke promene! Saznaj koji horoskopski znakovi imaju vetar u leđa, a koji treba da budu oprezni.

20. novembar 2025. nosi snažnu energiju promena. Mars i Sunce u Škorpiji pokreću duboke emotivne procese, ali i donose šansu za lični rast. Neki znakovi će zablistati, dok drugi treba da uspore i poslušaju intuiciju.

Srećni znakovi 20. novembra:

ŠKORPIJA – Vaš trenutak. Energija vas gura ka hrabrim potezima. Idealno vreme za iskrene razgovore i važne odluke.

RIBE – Kreativni nalet i emotivna jasnoća. Ako ste u dilemi, danas ćete znati šta vam srce govori.

JARAC – Priznanje dolazi. Trud koji ste ulagali konačno dobija potvrdu – ne bežite od pohvala.

Znakovi koji treba da uspore:

BLIZANCI – Moguće nesporazume u komunikaciji. Bolje je sačekati nego reagovati impulsivno.

LAV – Ego na testu. Ako vas neko izazove, ne zaboravite da snaga leži u smirenosti.

VODOLIJA – Emotivna preosetljivost. Ne donosite važne odluke dok ne prespavate.

Kako da najbolje iskoristiš energiju 20. novembra

– Ako ste među srećnicima, iskoristite dan za važne razgovore, kreativne projekte ili ljubavne inicijative.

– Ako ste u izazovnoj grupi, fokusirajte se na rutinu, izbegavajte konflikte i sačekajte da prođe talas.

Najčešća pitanja za 20. novembar – šta treba da znaš

Koji je najpogođeniji znak 20. novembra?

– Škorpija, zbog snažnog solarnog i Marsovog uticaja.

Da li je 20. novembar dobar za donošenje odluka?

– Za neke znakove da (Jarac, Ribe), za druge – bolje sačekati.

Kako da se zaštitim od negativnog uticaja?

– Praktikujte uzemljenje: šetnja, meditacija, izbegavanje drame.

Da li je ovo dobar dan za ljubav?

– Za Škorpije i Ribe – da. Za Lavove i Vodolije – sa oprezom.

Kako da prepoznam da sam pod uticajem tranzita?

– Ako ste emotivno reaktivni, umorni ili preosetljivi – to je znak.

Dan pod ovakvim astrološkim uticajem nije „dobar“ ili „loš“ sam po sebi – on je poziv na svesnost. Ako ste među srećnim znakovima, iskoristite priliku da zablistate, ali bez euforije. Ako ste među onima kojima zvezde šalju upozorenje, to nije kazna, već šansa da usporite, oslušnete sebe i donesete mudrije odluke.

Astrologija ne predviđa sudbinu – ona osvetljava pravce. A 20. novembar je dan kada svetlo i senka igraju zajedno. Na vama je da prepoznate gde stojite i kako da se krećete dalje.

