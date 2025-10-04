2026. godina će razotkriti sve tajne vaše sudbine – najtačniji horoskop pozatog ruskog astrologa će vas šokirati

U svom horoskopu za 2026. godinu, poznati ruski astrolog Vasilisa Volodina predviđa značajne promene i intenzivan unutrašnji razvoj za svaki znak horoskopa.
Ovan će doživeti neočekivane susrete, emotivne periode tokom leta i promene na poslovnom planu u jeseni.
Bik ulazi u fazu transformacije i vrednosnog preispitivanja, s novim prilikama u karijeri.
Blizanci će se upustiti u dinamičnu godinu s mogućnostima da obnove veze i započnu nove projekte.
Raku predstoje sudbonosni susreti i izbori – posebno u proleće i jesen.
Lav ima potencijal da se iskaže, da dobije priznanja i pokaže svoje autoritete u poslovima.
Devica očekuje promene i rast – i duhovni i profesionalni – ali će tražiti stabilnost i mir.
Vaga ima šansu za napredak i nove kontakte u proleće, dok jesen zahteva odlučnost.
Škorpija prolazi kroz duboke transformacije i preispitivanje prioriteta.
Strelac ulazi u godinu punu dešavanja, novih projekata i proširenja vidika.
Jarac će doneti važne poslovne odluke i mogućnost usklađivanja ciljeva sa realnošću.
Vodolija dobija prostor za kreativnost i originalnost, ali mora biti fleksibilna u izazovima.
Ribe će se suočiti sa intenzivnim emocijama i duhovnim rastom, balansirajući između snova i realnosti.
Volodina predskazuje da će 2026. biti godina izazova ali i prilika – mnogi će preispitati dosadašnje načine, otkriti nove puteve i morati da donesu hrabre odluke.
(sensa.mondo.rs)
