2026. godina će razotkriti sve tajne vaše sudbine – najtačniji horoskop pozatog ruskog astrologa će vas šokirati

U svom horoskopu za 2026. godinu, poznati ruski astrolog Vasilisa Volodina predviđa značajne promene i intenzivan unutrašnji razvoj za svaki znak horoskopa.

Ovan će doživeti neočekivane susrete, emotivne periode tokom leta i promene na poslovnom planu u jeseni.

Bik ulazi u fazu transformacije i vrednosnog preispitivanja, s novim prilikama u karijeri.

Blizanci će se upustiti u dinamičnu godinu s mogućnostima da obnove veze i započnu nove projekte.

Raku predstoje sudbonosni susreti i izbori – posebno u proleće i jesen.

Lav ima potencijal da se iskaže, da dobije priznanja i pokaže svoje autoritete u poslovima.

Devica očekuje promene i rast – i duhovni i profesionalni – ali će tražiti stabilnost i mir.

Vaga ima šansu za napredak i nove kontakte u proleće, dok jesen zahteva odlučnost.

Škorpija prolazi kroz duboke transformacije i preispitivanje prioriteta.

Strelac ulazi u godinu punu dešavanja, novih projekata i proširenja vidika.

Jarac će doneti važne poslovne odluke i mogućnost usklađivanja ciljeva sa realnošću.

Vodolija dobija prostor za kreativnost i originalnost, ali mora biti fleksibilna u izazovima.

Ribe će se suočiti sa intenzivnim emocijama i duhovnim rastom, balansirajući između snova i realnosti.

Volodina predskazuje da će 2026. biti godina izazova ali i prilika – mnogi će preispitati dosadašnje načine, otkriti nove puteve i morati da donesu hrabre odluke.

(sensa.mondo.rs)

