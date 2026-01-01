2026. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak, evo šta vas čeka

Saznajte šta su zvezde pripremile vašem horoskopskom znaku u Novoj 2026. godini. Kako će izgledati ova godina. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak.
Ovan
Godina hrabrih odluka u kojoj će konačno povući poteze koje je dugo odgađao, naročito na profesionalnom planu.
Bik
Očekuje ih godina stabilizacije, ali i suočavanja s vlastitim granicama, jer će naučiti da sigurnost ne mora značiti stagnaciju.
Blizanci
Dinamična godina puna novih poznanstava, ideja i preokreta koji će ih terati da stalno budu korak ispred.
Rak
Produbiće odnose i emocije, istovremeno će učiti kako se zaštititi od tuđih očekivanja i emocionalnog iscrpljivanja.
Lav
Godina vidljivosti i priznanja i test zrelosti, jer će morati birati između ega i dugoročne stabilnosti.
Devica
Napokon će usporiti, složiti prioritete i shvatiti da ne moraju imati kontrolu nad svime kako bi se osećale sigurno.
Vaga
Doneće važne odluke u ljubavi i partnerstvima, uz lekciju da ravnoteža ponekad znači i prekid kompromisa.
Škorpija
Intenzivna godina unutrašnjih transformacija u kojoj će se zatvoriti jedan veliki životni krug i otvoriti potpuno novi.
Strelac
Strelci će u 2026. širiti horizonte kroz putovanja, učenje i nove životne filozofije, ali će morati naučiti da ostanu dosledni jednoj viziji.
Jarac
Za Jarce je 2026. godina dugoročnih planova, odgovornosti i konkretnih rezultata, u kojoj će se sav trud iz prethodnih godina početi isplaćivati.
Vodolija
Ruši ustaljene obrasce, donosi nekonvencionalne odluke i traži veću slobodu, pa i po cenu nesigurnosti.
Ribe
Balansiranje između intuicije i realnosti, učenje kako svoje snove da pretoče u nešto opipljivo i održivo.
(Krstarica/Index.hr)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com