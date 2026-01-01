2026. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak, evo šta vas čeka

Najkraća astro prognoza za 2026. godinu. U jednoj rečenici videćete šta vam je univerzum pripremio ove godine.

Saznajte šta su zvezde pripremile vašem horoskopskom znaku u Novoj 2026. godini. Kako će izgledati ova godina. u jednoj rečenici za svaki horoskopski znak.

Ovan

Godina hrabrih odluka u kojoj će konačno povući poteze koje je dugo odgađao, naročito na profesionalnom planu.

Bik

Očekuje ih godina stabilizacije, ali i suočavanja s vlastitim granicama, jer će naučiti da sigurnost ne mora značiti stagnaciju.

Blizanci

Dinamična godina puna novih poznanstava, ideja i preokreta koji će ih terati da stalno budu korak ispred.

Rak

Produbiće odnose i emocije, istovremeno će učiti kako se zaštititi od tuđih očekivanja i emocionalnog iscrpljivanja.

Lav

Godina vidljivosti i priznanja i test zrelosti, jer će morati birati između ega i dugoročne stabilnosti.

Devica

Napokon će usporiti, složiti prioritete i shvatiti da ne moraju imati kontrolu nad svime kako bi se osećale sigurno.

Vaga

Doneće važne odluke u ljubavi i partnerstvima, uz lekciju da ravnoteža ponekad znači i prekid kompromisa.

Škorpija

Intenzivna godina unutrašnjih transformacija u kojoj će se zatvoriti jedan veliki životni krug i otvoriti potpuno novi.

Strelac

Strelci će u 2026. širiti horizonte kroz putovanja, učenje i nove životne filozofije, ali će morati naučiti da ostanu dosledni jednoj viziji.

Jarac

Za Jarce je 2026. godina dugoročnih planova, odgovornosti i konkretnih rezultata, u kojoj će se sav trud iz prethodnih godina početi isplaćivati.

Vodolija

Ruši ustaljene obrasce, donosi nekonvencionalne odluke i traži veću slobodu, pa i po cenu nesigurnosti.

Ribe

Balansiranje između intuicije i realnosti, učenje kako svoje snove da pretoče u nešto opipljivo i održivo.

(Krstarica/Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com