21. oktobar je ključan za ova 3 znaka, Mlad mesec u Vagi donosi im mogućnost nove harmonije i poštovanja!

Mlad mesec u Vagi koji nas očekuje 21. oktobra, imaće snažno dejstvo na Vage, Volodije i Blizance.

Naredni period je specifičan za ljude koji rade na sebi, odličan je za izbacivanje negativnih emocija, razgovor sa prijateljima koji će nas osloboditi loših misli i proširiti vaše kapacitete. Mlad Mesec u Vagi donosi energiju svežeg početka, ali na poseban način, kroz odnose, ravnotežu i unutrašnji mir. Vaga je znak harmonije, lepote i diplomatije, pa ovaj lunarni ciklus naglašava potrebu da sredimo odnose s drugima, ali i sami sa sobom.

Nailazi trenutak kada nas kosmos poziva da uspostavimo balans između davanja i primanja.

Ako ste u vezi, sada možete da pronađete zajednički jezik sa partnerom i rešite nesuglasice.

Ako ste slobodni, mlad Mesec u Vagi donosi mogućnost da upoznate nekog ko predstavlja ono što ste spremni da vidite u sebi, osobu koja vas podseća koliko zaslužujete poštovanje i pažnju.

Novi pregovori, nove saradnje, poslovni ugovori

Na praktičnom planu, ovo je odličan period za nove saradnje, dogovore, poslovne ugovore i kreativne projekte. Sve što ima veze s umetnošću, estetikom, modom ili pravdom sada dobija „vetar u leđa“.

Međutim, Vaga nas uči i da odluke ne donosimo impulsivno, već da čujemo i svoje srce i razum. Ako ste u poslednje vreme osećali da ste izgubili balans, ovaj mlad Mesec može da vam pomogne da pronađene lični mir i sklad u odnosima.

(Krstarica/Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com