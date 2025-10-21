21. oktobra 2025. tri znaka horoskopa konačno prestaju da pate

Ovo je trenutak kada se zatvaraju stara vrata i otvaraju nova, puna prilika i nade.

Astrolozi ističu da će mlad Mesec u Vagi 21. oktobra 2025. doneti završetak jednog izazovnog poglavlja i otvoriti vrata ka novim počecima. Za tri horoskopska znaka ovo znači kraj dugotrajnog tereta i ulazak u period olakšanja i stabilnosti.

Rak — emotivno oslobađanje

Rakovi će osetiti veliko rasterećenje. Situacije koje su im donosile stres i brigu počeće da se razrešavaju, a osećaj mira i sigurnosti postaće sve jači. Ovaj tranzit donosi im priliku da ostave prošlost iza sebe i krenu napred sa više nade i unutrašnje snage.

Strelac — novi početak

Za Strelčeve, mlad Mesec donosi prekid sa starim problemima i oslobađanje od tereta prošlosti. Biće spremni da se okrenu budućnosti i da zakorače u period pun novih mogućnosti. Osećaće se slobodnije i spremnije da prate svoje snove bez ograničenja.

Jarac — vreme obnove

Jarčevi će konačno osetiti kako teškoće koje su ih pritiskale počinju da blede. Ovaj period im donosi priliku da se podignu, obnove i krenu u nove izazove sa više optimizma. Naučene lekcije iz prethodnih meseci sada postaju oslonac za stabilniju budućnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com