23. septembar menja sve: Da li si među onima kojima stiže novac – ili haos?

Da li ti stiže novac ili haos? 23. septembar donosi preokret – proveri šta te čeka.

Septembar ne dolazi tiho. Posebno 23. – dan kada se, prema astrološkim prognozama, otvaraju vrata novca za neke, dok drugi ulaze u vrtlog nepredvidivih događaja. Ako si se pitao da li si među srećnicima ili onima kojima sledi haos, vreme je da saznaš.

Ko su srećnici?

Jarčevi, Bikovi, Device i Škorpije su na meti kosmičke sreće. Jarac privlači prilike kao magnet – konačno mu se vraća ono što je dugo gradio. Bikovi dobijaju novac iz neočekivanih izvora: stari dugovi, bonusi, pa čak i dobitak. Device profitiraju kroz rad u organizacijama, a Škorpije intuitivno ulaze u poslove koji donose ozbiljan prihod2.

A šta je sa haosom?

Lavovi, Blizanci i Rakovi mogu osetiti turbulenciju. Lav će morati da se reorganizuje, Blizanac da se izbori sa nejasnim finansijskim situacijama, a Rak da pregovara o prihodima. Haos ne mora biti loš – može biti poziv na promenu, prilika da se konačno preseče ono što ne funkcioniše.

Kako da se pripremiš?

– Napravi budžet i prati troškove.

– Vizualizuj uspeh, ali ne ignoriši realnost.

– Ne donosi impulsivne odluke – septembar testira tvoju stabilnost.

– Otvori se za saradnju, ali ne gubi kontrolu.

Period oko 23. septembra donosi snažan energetski zamah. Za neke, to je trenutak kada se sve lomi – odnosi, planovi, finansije. Za druge, stiže neočekivana nagrada, prilika ili novac. U oba slučaja, ovo je vreme koje testira stabilnost, zahvalnost i spremnost na promenu.

Ne mora se znati sve unapred, ali važno je osluškivati signale. Ovaj datum ne traži dozvolu – on donosi preokret. I zato, umesto da se pita „zašto baš sad“, bolje je pitati „šta mi ovo pokazuje“. Jer 23. septembar ne dolazi da se objasni – dolazi da se oseti.

