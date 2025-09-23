28. septembra sve se menja: Pogledajte kako će na vaš znak horoskopa uticati koridor pomračenja

Koridor pomračenja traje od 31. avgusta i donosi emotivne izazove, neočekivane obrte i vreme testiranja za svakog od nas. Energija ovog perioda može vas blokirati ili pokrenuti snažnu promenu — sve zavisi od pristupa koji izaberete.

Šta je koridor pomračenja

Koridor pomračenja je astrološko razdoblje kada se poklapaju pomračenja Sunca i Meseca, što pojačava neizvesnost i ubrzava događaje. Do 28. septembra očekuje se ključna prekretnica koja može doneti rasčlanjivanje toksičnih veza i preslagivanje prioriteta.

Ovnovi i očuvanje mira

Ovnovi će testirati strpljenje: projekti mogu usporiti i stvari neće ići tempom koji žele. Umesto frustracije, savet je da sačuvaju mir jer će rezultati ipak stići.

Bik i finansije

Bikove će pratiti finansijska tema — mogući su neočekivani troškovi i izazovi u budžetu. Pametno planiranje i dodatni prihodi smanjuju stres.

Blizanci i društvena čišćenja

Blizanci prolaze kroz čišćenje društvenog kruga; površni i neiskreni odnosi otpadaju, što iako bolno, oslobađa mesto iskrenijim vezama.

Rak i emotivni izazovi

Rakove emocije mogu voditi u pogrešne zaključke i sukobe; logika i hladnija procena pomažu da se izbegnu nepotrebne prepirke.

Lav i karijerni preokreti

Lavovi mogu doživeti nagle promene na poslu — nove ponude, zadatke ili putovanja. Neplanirano može biti prilika za napredak.

Devica i intenzitet u znaku

Device će najjače osećati pomračenje kada se dogodi u njihovom znaku; moguće su tjeskoba i napetost, pa je važno ne preuveličavati situacije.

Vaga i test odnosa

Vage će preispitivati partnerstva; iskren razgovor o nezadovoljstvu ključan je za opstanak važnih veza.

Škorpija i briga o zdravlju

Škorpije treba da čuvaju zdravlje, izbegavati stres i preintenzivne aktivnosti, uspostavljajući rutinu za stabilnost.

Strelac i fleksibilnost

Strelci neka ostanu fleksibilni — promene možda neće ići kako su planirali, ali neočekivano može doneti najveće šanse.

Jarac i novčani sporovi

Jarčevi neka paze na nesporazume vezane za finansije i imovinu; izbegavajte nagle odluke dok pomračenja traju.

Vodolije i energetska zaštita

Vodolije treba da štite svoju energiju, izbegavaju konflikte i fokusiraju se na velike projekte i širenje kontakata.

Ribe i ozbiljan pristup zaradi

Ribe će biti fokusirane na finansije — ozbiljan, fokusiran pristup i izbegavanje rizika vodi do boljih rezultata.

Koridor pomračenja može biti period straha, ali i tačka preokreta: ako mudro postupite, sa strpljenjem i iskrenošću, kraj septembra može postati početak novog, boljeg ciklusa.

