28. septembra sve se menja: Pogledajte kako će na vaš znak horoskopa uticati koridor pomračenja

Koridor pomračenja traje od 31. avgusta i donosi emotivne izazove, neočekivane obrte i vreme testiranja za svakog od nas. Energija ovog perioda može vas blokirati ili pokrenuti snažnu promenu — sve zavisi od pristupa koji izaberete.
Šta je koridor pomračenja
Koridor pomračenja je astrološko razdoblje kada se poklapaju pomračenja Sunca i Meseca, što pojačava neizvesnost i ubrzava događaje. Do 28. septembra očekuje se ključna prekretnica koja može doneti rasčlanjivanje toksičnih veza i preslagivanje prioriteta.
Ovnovi i očuvanje mira
Ovnovi će testirati strpljenje: projekti mogu usporiti i stvari neće ići tempom koji žele. Umesto frustracije, savet je da sačuvaju mir jer će rezultati ipak stići.
Bik i finansije
Bikove će pratiti finansijska tema — mogući su neočekivani troškovi i izazovi u budžetu. Pametno planiranje i dodatni prihodi smanjuju stres.
Blizanci i društvena čišćenja
Blizanci prolaze kroz čišćenje društvenog kruga; površni i neiskreni odnosi otpadaju, što iako bolno, oslobađa mesto iskrenijim vezama.
Rak i emotivni izazovi
Rakove emocije mogu voditi u pogrešne zaključke i sukobe; logika i hladnija procena pomažu da se izbegnu nepotrebne prepirke.
Lav i karijerni preokreti
Lavovi mogu doživeti nagle promene na poslu — nove ponude, zadatke ili putovanja. Neplanirano može biti prilika za napredak.
Devica i intenzitet u znaku
Device će najjače osećati pomračenje kada se dogodi u njihovom znaku; moguće su tjeskoba i napetost, pa je važno ne preuveličavati situacije.
Vaga i test odnosa
Vage će preispitivati partnerstva; iskren razgovor o nezadovoljstvu ključan je za opstanak važnih veza.
Škorpija i briga o zdravlju
Škorpije treba da čuvaju zdravlje, izbegavati stres i preintenzivne aktivnosti, uspostavljajući rutinu za stabilnost.
Strelac i fleksibilnost
Strelci neka ostanu fleksibilni — promene možda neće ići kako su planirali, ali neočekivano može doneti najveće šanse.
Jarac i novčani sporovi
Jarčevi neka paze na nesporazume vezane za finansije i imovinu; izbegavajte nagle odluke dok pomračenja traju.
Vodolije i energetska zaštita
Vodolije treba da štite svoju energiju, izbegavaju konflikte i fokusiraju se na velike projekte i širenje kontakata.
Ribe i ozbiljan pristup zaradi
Ribe će biti fokusirane na finansije — ozbiljan, fokusiran pristup i izbegavanje rizika vodi do boljih rezultata.
Koridor pomračenja može biti period straha, ali i tačka preokreta: ako mudro postupite, sa strpljenjem i iskrenošću, kraj septembra može postati početak novog, boljeg ciklusa.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com