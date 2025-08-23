3 horoskopska znaka čeka najveća sreća s novcem od 25. do 31. avgusta 2025.

Nedelja od 25. do 31. avgusta 2025. donosi poseban prosperitet za određene znakove Zodijaka. Dok se ekonomija menja, vi imate moć da optimizujete svoje prihode zahvaljujući povoljnim astrološkim uticajima.

Rak

Nekoliko neočekivanih novčanih priliva moglo bi da donese stabilnost o kojoj ste sanjali. Zahvaljujući ranijim ulaganjima tokom Merkur retrogradnog u Lavu, sada stižu nagrade za vaš trud. Kada Venera 25. avgusta pređe u znak Lava, otvara se period za bolje plaćene poslove, mudre investicije i privlačenje finansijskih prilika. Ipak, važno je da zadržite fokus na dugoročnim ciljevima i ne rasipate zaradu na nepotrebne troškove.

Ribe

Vaša strpljivost konačno će uroditi plodom. U utorak, 26. avgusta, Venera u Lavu će napraviti trigon sa retrogradnim Saturnom u Ovnu, a već sledećeg dana stupa u trigon sa retro Neptunom u istom znaku. Ovnovi uticaj naglašava finansijski uspeh, dok Lav donosi pozitivne promene u karijeri. Sav trud koji ste uložili počinje da se vraća, zato ne posustajte i nastavite da radite na stabilnosti koju želite.

Bik

Neobične prilike čekaju vas kad Uran uđe u Blizance i osvetli vaše finansijske puteve. Uran donosi neočekivane poklone, a u Blizancima vam nudi više opcija za zaradu. U četvrtak, 28. avgusta, Uran u Blizancima formira sekstil sa retrogradnim Neptunom u Ovnu, dajući vam jasnu intuiciju o sledećem koraku. Iako rizik nije potpuno izbežan, slobodno poslušajte unutrašnji glas i usudite se da probate novu strategiju – u karijeri, investicijama ili sporednom biznisu.

Ove astrološke prilike omogućavaju da ne samo povećate prihode, već i ojačate finansijsku sigurnost u promenljivim vremenima. Slobodno iskoristite ovu nedelju da podignete svoj budžet na viši nivo!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com